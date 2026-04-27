BBVA y Repsol impulsan la descarbonización del transporte empresarial con financiación e infraestructuras

La descarbonización del transporte empresarial ya no depende solo de cambiar vehículos, sino de planificar inversiones, adaptar infraestructuras y elegir la solución energética más adecuada para cada flota. Con ese enfoque, BBVA y Repsol han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar a empresas, grandes corporaciones e instituciones públicas la reducción de las emisiones asociadas a su movilidad.

La iniciativa permitirá acceder a financiación para la adquisición de vehículos con etiquetas ecológicas, híbridos y eléctricos, desde turismos hasta vehículos industriales y autobuses. El acuerdo incluye también apoyo para desarrollar la infraestructura necesaria para la recarga, el suministro energético y la gestión multienergía de las flotas.

La propuesta se completa con el acceso a la red de recarga de Repsol en todo el territorio nacional y con servicios de asesoramiento integral para analizar y dimensionar flotas, optimizar rutas y gestionar las ayudas públicas disponibles. Está especialmente dirigida a sectores como el transporte de mercancías, la logística, el transporte de pasajeros y la gestión de flotas, donde el margen de reducción de emisiones es mayor.

El acuerdo responde a la necesidad de muchas compañías de renovar sus vehículos de forma ordenada y con una visión global. La transición hacia modelos de transporte más eficientes exige decisiones de inversión, cambios operativos y adaptación a una normativa cada vez más exigente.

Valoraciones

Carlos Martínez, responsable de Movilidad Sostenible de BBVA en España, subrayó que “la transición hacia una movilidad más sostenible exige abordar al mismo tiempo la dimensión financiera y la operativa”. En esa línea, explicó que el objetivo de la entidad es acompañar a las empresas con soluciones que les permitan avanzar “con mayor certidumbre” en este proceso.

Por su parte, Carlos Bermúdez, responsable de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Movilidad Eléctrica de Repsol, defendió que la transformación del transporte requiere una visión multienergía, capaz de adaptarse a las necesidades de cada empresa y tipo de flota. A su juicio, esta colaboración permite ofrecer una respuesta “integral y más eficaz” para avanzar en la reducción de emisiones en el ámbito empresarial.