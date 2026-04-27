La comisión del Senado sobre Adamuz arranca este lunes con la comparecencia de los presidentes de CIAF y Adif

La Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) impulsada por el PP en el Senado arrancará el lunes, 27 de abril, con una primera comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón.

Barrón intervendrá a las 11.30 y a las 16.00 horas comparecerá el presidente de Adif, Pedro Marco, mientras que el jueves 30 será el turno del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ya avanzó el jueves desde Cartagena el arranque de esta comisión, argumentando que "los españoles merecen saber qué pasó en Adamuz y en Barcelona y tendrán que rendir cuentas en el Senado quienes más cerca estuvieron de esos hechos".

El PP ya planteó un listado de hasta 73 personas para comparecer en esta comisión, entre los que se encuentran el ministro de Transportes, Óscar Puente; sus antecesores en el cargo, Raquel Sánchez y José Luis Ábalos --junto con el exasesor de este último, Koldo García--; o al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y su predecesora, Isabel Pardo de Vera.

El presidente de Renfe también comparecerá el martes el Congreso de los Diputados, en ese caso dentro de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible y a iniciativa propia, en la que ya han comparecido Óscar Puente y Pedro Marco, también a iniciativa propia y para rendir cuentas de estos accidentes.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.

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En el de Gelida, uno de los trenes Rodalies de Renfe colisionó el 20 de enero con los restos de un muro que se había desplomado sobre las vías a consecuencia de las fuertes tormentas, que resultó en la muerte de uno de los maquinistas y en otras cinco personas heridas graves.