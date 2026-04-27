Gadisa reúne a más de 300 franquiciados de Claudio en su convención anual
La compañía gallega hizo balance del crecimiento de su red de 257 puntos de venta y destacó el papel de la franquicia en pequeños y medianos núcleos de población
La tienda de proximidad sigue siendo una pieza clave para mantener servicios, empleo y actividad económica en muchas localidades donde el comercio diario forma parte de la vida del barrio o del pueblo. Con esa idea de cercanía como eje, Gadisa Retail celebró en Vigo la 36ª Convención Anual de Claudio, su franquicia de alimentación, en un encuentro que reunió a más de 300 personas vinculadas a establecimientos Claudio y Claudio Express.
La cita tuvo lugar en el Hotel Pazo Los Escudos, hasta donde se desplazó una amplia representación de propietarios, gerentes y colaboradores de los 257 puntos de venta que integran esta línea de negocio. La red está presente en Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid, y se mantiene como la franquicia de alimentación con mayor número de establecimientos en la comunidad gallega.
El presidente y consejero delegado de Gadisa Retail, Roberto Tojeiro, y el director de ventas de la línea de franquicia, Miguel Freire, fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes. Ambos agradecieron a franquiciados y colaboradores la confianza depositada en un modelo que, según subrayó la compañía, presta un servicio fundamental sobre todo en pequeños y medianos núcleos de población.
Durante el encuentro, Gadisa puso en valor la aportación de la franquicia Claudio a la dinamización socioeconómica de su entorno. La red genera más de 1.000 empleos y contribuye a mantener actividad comercial de proximidad en numerosos municipios.
La convención sirvió también para hacer balance de los principales hitos del último ejercicio, marcado por un importante crecimiento, y para trazar las líneas de futuro de la franquicia. La compañía destacó la cercanía, la atención al cliente y la adaptación al territorio como valores esenciales de este modelo de negocio.
Además de la parte empresarial, la jornada tuvo un marcado carácter festivo. Los asistentes disfrutaron de un aperitivo, cena, actuaciones musicales, humor y el sorteo de varios regalos, entre ellos un viaje al Caribe para dos personas en un hotel de cinco estrellas
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
- Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
- El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
- Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago
- El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia
- ¿Por qué crece la población extranjera en Melide, Ordes, Santa Comba y Lalín?
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira