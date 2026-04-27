Gadisa reúne a más de 300 franquiciados de Claudio en su convención anual

La tienda de proximidad sigue siendo una pieza clave para mantener servicios, empleo y actividad económica en muchas localidades donde el comercio diario forma parte de la vida del barrio o del pueblo. Con esa idea de cercanía como eje, Gadisa Retail celebró en Vigo la 36ª Convención Anual de Claudio, su franquicia de alimentación, en un encuentro que reunió a más de 300 personas vinculadas a establecimientos Claudio y Claudio Express.

La cita tuvo lugar en el Hotel Pazo Los Escudos, hasta donde se desplazó una amplia representación de propietarios, gerentes y colaboradores de los 257 puntos de venta que integran esta línea de negocio. La red está presente en Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid, y se mantiene como la franquicia de alimentación con mayor número de establecimientos en la comunidad gallega.

El presidente y consejero delegado de Gadisa Retail, Roberto Tojeiro, y el director de ventas de la línea de franquicia, Miguel Freire, fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes. Ambos agradecieron a franquiciados y colaboradores la confianza depositada en un modelo que, según subrayó la compañía, presta un servicio fundamental sobre todo en pequeños y medianos núcleos de población.

Durante el encuentro, Gadisa puso en valor la aportación de la franquicia Claudio a la dinamización socioeconómica de su entorno. La red genera más de 1.000 empleos y contribuye a mantener actividad comercial de proximidad en numerosos municipios.

La convención sirvió también para hacer balance de los principales hitos del último ejercicio, marcado por un importante crecimiento, y para trazar las líneas de futuro de la franquicia. La compañía destacó la cercanía, la atención al cliente y la adaptación al territorio como valores esenciales de este modelo de negocio.

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Además de la parte empresarial, la jornada tuvo un marcado carácter festivo. Los asistentes disfrutaron de un aperitivo, cena, actuaciones musicales, humor y el sorteo de varios regalos, entre ellos un viaje al Caribe para dos personas en un hotel de cinco estrellas