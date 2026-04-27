Provincia Emprendedora cierra su primer año con 78 proyectos atendidos y más de 500 asesoramientos

Emprender no siempre empieza con una gran inversión, sino con una idea que necesita orientación, acompañamiento y una red capaz de convertirla en proyecto viable. Con esa filosofía, la Deputación da Coruña y la Cámara de Comercio de Santiago han culminado el primer año del programa Provincia Emprendedora, una iniciativa que ha atendido 78 proyectos empresariales y ha realizado más de 500 asesoramientos desde su puesta en marcha en mayo de 2025.

El balance se presentó este lunes en Santiago durante el Demo Day de Provincia Emprendedora, un encuentro que sirvió para cerrar el primer año del programa y reconocer algunas de las iniciativas más destacadas. En total, la iniciativa ha acompañado a 95 promotores, de los que 53 constan de alta como empresas o autónomos. De ellos, 22 corresponden a nuevas iniciativas empresariales.

El programa, promovido por la Deputación da Coruña en colaboración con la Cámara de Comercio de Santiago, se desarrolla en los 32 municipios de su demarcación y se estructura en tres grandes ejes: asesoramiento y acompañamiento a proyectos emprendedores, apoyo en el acceso a financiación y fomento del espíritu emprendedor en el ámbito educativo.

Durante el acto, seis proyectos finalistas presentaron sus propuestas ante un jurado formado por representantes del ámbito empresarial, institucional y social. Las iniciativas seleccionadas reflejaron la diversidad del emprendimiento en la comarca, con propuestas vinculadas a la tecnología, la inteligencia artificial, la gastronomía de proximidad, la cultura, la música o el relevo generacional en el campo.

La diputada provincial Rosa Ana García durante el acto / cedida

Entre los finalistas figuraron Beondish, de Alejandro Blanco y Carlos Gómez-Ulla, una plataforma digital orientada a crear una red gastronómica de proximidad; Chronetic, de Yago Díaz y Álex Mosquera, centrada en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la empresa; y el proyecto de Jaime Felgueroso, enfocado al desarrollo de programas de bienestar financiero para entidades, empresas y su personal.

También defendieron sus propuestas Piempo, de Julio Celis, centrado en la gestión del relevo generacional y del empleo en el campo; Nord Tempo Audio, de Álvaro Piñeiro, dedicado al acompañamiento y producción musical para artistas; y Casa da Trova, de Alberto López, una iniciativa cultural alrededor de la canción de autor en Galicia, con actividades de formación, eventos y proyectos sociales y educativos.

Los proyectos Piempo y Nord Tempo Audio fueron reconocidos con el Premio al Mejor Proyecto Empresarial Emergente, dotado con 2.000 euros para cada uno. Por su parte, Chronetic y Jaime Felgueroso recibieron el premio a la Mejor Presentación de Proyecto Empresarial Emergente.

Innovación y futuro

La secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso, destacó que el Demo Day demuestra “la capacidad del territorio para generar proyectos innovadores y con futuro”. Según señaló, los resultados de este primer año evidencian que, cuando se combinan formación, asesoramiento y apoyo institucional, el emprendimiento puede convertirse en una vía real de generación de empleo y desarrollo económico.

En la misma línea, la diputada provincial del área de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Empleo y Política Demográfica, Rosa Ana García, subrayó que Provincia Emprendedora no solo apoya la creación de nuevas empresas, sino que también contribuye a fijar población, impulsar la innovación y dinamizar el tejido productivo local.

Según el balance del programa, la mayoría de las personas emprendedoras atendidas tienen entre 30 y 49 años y trayectorias profesionales diversas. Las iniciativas se concentran principalmente en microempresas del sector servicios, aunque abarcan actividades muy variadas, desde proyectos tecnológicos hasta hostelería, turismo, artesanía, cultura o formación.

El programa también ha tenido presencia en el ámbito educativo. A lo largo de estos meses se celebraron 52 sesiones informativas en centros de enseñanza, con la participación de 943 estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, con el objetivo de fomentar la iniciativa emprendedora entre el alumnado.

El Demo Day concluyó con un espacio de networking entre emprendedores, representantes institucionales y asistentes. Además, Provincia Emprendedora se complementa con la colaboración entre la Deputación y la Cámara a través del Coworking Dixital CCompostela, integrado en la Rede Provincial de Coworking, creada en el marco del Plan de Emprego Local (PEL).