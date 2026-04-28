Abanca gana 207,5 millones en el primer trimestre, un 5,7% menos por la bajada de tipos de interés, y eleva su negocio hasta los 138.000 millones

Ni el sector financiero escapa de la incertidumbre económica global por los vaivenes de la geopolítica. Tanto en la batalla comercial, a raíz de la política arancelaria de Donald Trump, como las guerras de verdad, especialmente el avispero en Oriente Medio. Abanca cuenta con una enorme ventaja. Es una entidad asentada en España y Portugal, dos países que muestran una mayor resiliencia que otros de su entorno con «un impacto limitado en crecimiento y empleo» en un escenario de «expectativas de subidas moderadas de los tipos de interés». «Afrontamos desde una posición de fortaleza un entorno marcado por las turbulencias geopolíticas», señala en su informe de resultados del primer trimestre. El beneficio alcanzó los 207,5 millones de e euros, un 5,7% menos que entre enero y marzo de 2025.

La razón principal de la moderación de las ganancias en el arranque de este ejercicio viene de la propia variación de los tipos de referencia. El margen de intereses se redujo el 4,3%, hasta los 388,5 millones, amortiguado en buena parte por el aumento en volumen. Alimentado por la mayor generación de ingresos por prestación de servicios (21,6%), el margen bruto crece el 3,6%: 556 millones. Abanca destaca la evolución de esta parte del negocio, el core de la actividad. Los contratos de seguros aumentaron el 18,6%; el 57% los ingresos por servicios bancarios; el 8,4% los de cobros y pagos; y el 18,2% los recursos de fuera de balance y seguros. El resultado antes de impuestos sí crece. Llegó a los 246,3 millones, tras un alza del 0,4%. El indicador de rentabilidad ROTE se sitúa en el 13,2%.

La evolución de este arranque de 2026 refleja, según el grupo liderado por Juan Carlos Escotet, «la elevada capacidad de la entidad para generar resultados de alta calidad de manera recurrente». «La buena gestión del balance permitirá seguir optimizando el margen en el volátil entorno de tipos actual», avanzan sus responsables, que mantienen bajo control los costes (2,7% suben los de explotación) con un anticipo de determinados gastos «para reforzar la generación de resultado de los próximos trimestres».

El negocio total de Abanca salta el umbral de los 138.000 millones de euros después de un avance del 6,5% y «un elevado dinamismo comercial ganando cuota de mercado en todos los ámbitos de negocio». El crédito a la clientela ascendió a 54.332 millones de euros. La cartera de préstamos en situación normal se elevó el 9% y el 4% la financiación al sector privado subió el 4%. Los depósitos superan los 63.000 millones, un 1,3% más que en los primeros meses del ejercicio anterior. Con una clara impronta minorista: el 94% se concentra en hogares y empresas.

En recursos de clientes, el alza fue del 5,2%. La distribución de fondos de inversión medró el 27,1%, más del doble que la media del sector; y el 24,7% en seguros generales y vida y riesgo. Se incorporaron 37.00 nuevos clientes. El 71% de ellos entran en áreas geográficas de expansión.

El saldo de los impagados se queda en 1.088 millones de euros después de otro bocado del 16,4%. La ratio de morosidad retrocede al 1,97% y la tasa de cobertura de los activos problemáticos roza el 85%. La ratio de capital total alcanza el 18,5% y el 15,7% en rentabilidad sobre CET1, el principal indicador de solvencia. Abanca tiene bajo el brazo 22.168 millones en activos líquidos, 4,8 veces la cifra de sus vencimientos previstos de emisiones.

Expansión de la IA

La entidad subraya las «significativas mejoras en productividad y experiencia de cliente» que le está brindando «la adopción intensiva de la IA». «Se han incorporado nuevas funcionalidades comerciales y se ha extendido el ámbito de uso de la IA agéntica, impulsando con ello la personalización de la oferta, el incremento del tiempo comercial y la transformación de procesos», detalla. Los 110 casos de uso implantados hasta el momento le sitúan «entre los bancos con un mayor grado de adopción de la IA».