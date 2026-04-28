La compostelana Espina & Delfín refuerza su presencia en Castilla y León con un nuevo contrato de agua

La empresa compostelana Espina & Delfín sigue ampliando su actividad fuera de Galicia. La compañía ha iniciado oficialmente la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones del agua en el municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, tras la firma del contrato con el Ayuntamiento. El acuerdo supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la firma gallega en Castilla y León, donde desembarcó en 2023 con una delegación en Valladolid.

El contrato fue suscrito en la casa consistorial por el administrador solidario de Espina & Delfín, Óscar Rodríguez, y el alcalde de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez. A partir de ahora, la empresa asumirá el mantenimiento de las instalaciones del servicio municipal de aguas y la atención a incidencias, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta y mejorar el funcionamiento diario del sistema.

La nueva etapa arranca con el foco puesto en algunas de las necesidades más urgentes del municipio. Entre las prioridades figura el análisis de soluciones para los problemas de inundaciones en Aldeamayor Golf durante episodios de lluvia intensa. En esta zona, el Ayuntamiento busca aplicar medidas que reduzcan la sobrecarga de la red y minimicen las afecciones en viales y viviendas.

Los técnicos de Espina & Delfín también actuarán sobre otros puntos sensibles del sistema, como el bombeo de Las Médulas, con el fin de optimizar su rendimiento y reducir la frecuencia de incidencias.

La entrada en Aldeamayor de San Martín reafirma la solvencia de la compañía gallega para gestionar infraestructuras hidráulicas complejas fuera de la comunidad. El Ayuntamiento ha valorado la agilidad y el compromiso mostrado por la empresa en el inicio del contrato, mientras que Espina & Delfín ha trasladado su voluntad de aportar su experiencia técnica y capacidad operativa para prestar un servicio eficaz desde el primer día.

Casi medio siglo de trayectoria

Espina & Delfín cuenta con 49 años de trayectoria y es el principal grupo gallego especializado en el ciclo integral del agua. La compañía presta asistencia técnica, diseña, fabrica, construye y mantiene infraestructuras, además de gestionar servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Una sexta parte de los ayuntamientos de Galicia, junto con empresas públicas y privadas de España, confían en sus servicios. La compañía también ejecuta obras hidráulicas y civiles en Portugal, Senegal, Colombia y Haití.

Su implantación en Castilla y León comenzó en 2023 con la apertura de una delegación en Valladolid. Desde entonces, Espina & Delfín ha desarrollado proyectos como la solución de depuración en el entorno del Parque Natural de Babia y Luna, en León, para Somacyl; la ejecución y puesta en marcha de las depuradoras de Cisneros y Torquemada, para la Diputación de Palencia; y la modernización y automatización de la ETAP de Laguna de Duero, en Valladolid.