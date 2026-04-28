Tragedia ferroviaria
Los accidentes de Adamuz y Gelida serán considerados incidentes de trabajo para mejorar las prestaciones de los afectados
Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros
EFE
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la asimilación de los procesos de incapacidad temporal derivados de los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gelida (Barcelona), dos día después, a accidentes de trabajo, lo que incrementará las prestaciones de los afectados.
El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que este cambio normativo permitirá que tanto quienes trabajaban por cuenta propia como por cuenta ajena "disfruten de mayores ventajas en la prestación económica correspondiente de la Seguridad Social".
A modo de ejemplo, Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros.
También se beneficiarán de esta medida los perceptores de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia o incapacidad permanente parcial y los perceptores de pensiones de viudedad y orfandad.
Esta medida se incluye en un real decreto ley que exime de IRPF las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica y para los afectados por los incendios y que establece ayudas para la dana de octubre de 2024.
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