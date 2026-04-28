Cuenta atrás para ‘O Encontro’: Sober se convierte en capital del debate sobre el futuro del rural
La cita organizada por Cesuga abordará en 15 mesas de diálogo temas clave como la vivienda, el relevo generacional y la soberanía alimentaria
En solo una semana, la localidad lucense de Sober se convertirá en el epicentro de la reflexión sobre el futuro del rural gallego. O Encontro Sober 2026, organizado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), reunirá los próximos 7 y 8 de mayo a más de 400 profesionales de diferentes sectores para debatir sobre los principales retos que enfrenta el territorio gallego. El foro se estructurará en 15 mesas de diálogo transversal, donde se sentarán juntos multinacionales, cooperativas locales, startups y administraciones públicas para encontrar soluciones conjuntas.
«O Encontro es un espacio abierto donde Galicia conecta consigo misma. No sobra nadie y nadie viene a imponer un relato, venimos a construirlo juntos», afirma Venancio Salcines, presidente del Consejo Rector de Cesuga. Bajo el lema Galicia que sueña, Galicia que avanza, la cita abordará cuestiones como el relevo generacional, la crisis de la vivienda, y la financiación agroalimentaria, con una amplia representación de expertos del sector público y privado. Este foro pretende ser un punto de encuentro entre todos los actores clave para diseñar el futuro económico de la comunidad.
Entre los participantes, destacan nombres como el eurodiputado Adrián Vázquez, el conselleiro de Emprego, José González, y líderes de proyectos como Innogando y Gallega de Patatas. En cuanto a la soberanía alimentaria, se analizará el papel de las nuevas generaciones y las mujeres en el campo, con la intervención de Leticia Míguez (Ganadería Míguez) y José Balseiros, director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias de la Xunta.
El evento también pondrá sobre la mesa la vivienda en el rural y los servicios para fijar población. En este panel participarán Diego Incio, CEO de Dest People, y Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael. Además, se discutirá sobre cómo la identidad gallega puede convertirse en una ventaja competitiva en el mercado global, con la mesa A Nosa Verbena.
La Xunta tendrá una presencia destacada con José González, conselleiro de Emprego, quien clausurará la cita, y Luisa Piñeiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, que moderará una mesa sobre el sector maderero. También contará con la participación de grandes empresas del sector agroalimentario y la distribución, como Vegalsa-Eroski y Gallega de Patatas.
Las jornadas contarán con una degustación exclusiva organizada por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), destinada a mostrar los productos gallegos con Denominación de Origen e IXP. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial de O Encontro, donde se puede consultar el programa completo y los detalles operativos y logísticos.
Desde 2021
O Encontro nació en 2021 como una iniciativa de Cesuga para redefinir el papel de Galicia en el contexto económico actual. Tras varias ediciones, se ha consolidado como un foro estratégico que conecta a empresas, universidades e instituciones en un mismo espacio para debatir sobre los grandes retos de la comunidad, tanto en el ámbito del rural como de la industria. Este evento es considerado una de las principales citas para pensar el futuro de Galicia, contribuyendo al diseño de un modelo económico sostenible y adaptado a las nuevas realidades globales.
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