Galicia Biodays 2026 reúne a más de 400 expertos para abordar los retos de la biotecnología

Los próximos 6 y 7 de mayo, Vigo se convertirá en el epicentro de la biotecnología al albergar Galicia Biodays 2026, el foro internacional de referencia en el Espacio Atlántico Europeo. Este evento, organizado por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) y con el apoyo de Zona Franca de Vigo, reunirá a más de 400 profesionales del sector biotecnológico para abordar los principales desafíos y oportunidades de la industria.

José Manuel López Vilariño, presidente de Bioga, destacó que Galicia Biodays 2026 será un punto de encuentro para compartir conocimientos, fomentar la colaboración público-privada, generar nuevas sinergias y proyectar a Galicia como un referente de la innovación en biotecnología y las ciencias de la vida. El evento se estructurará en un programa de conferencias, talleres y actividades de networking diseñadas para conectar a empresas, investigadores, inversores y talentos del sector.

El presidente de Bioga explicó que Vigo es la ciudad ideal para albergar este foro internacional debido a su fuerte vocación industrial y a la presencia de algunas de las empresas más innovadoras del sector. “Vigo es una ciudad emprendedora, con iniciativa y talento, donde se están fraguando proyectos que marcarán el paso de la biotecnología en España y Europa”, resaltó.

Novedades y actividades del foro

Una de las principales novedades de Galicia Biodays 2026 es la inclusión del BioHackathon, un evento multidisciplinar dirigido a doctorandos e investigadores, en el que se abordarán retos reales planteados por empresas del sector para encontrar soluciones innovadoras. Además, se celebra la primera edición de los BioTalent Meetings, una plataforma exclusiva de networking que facilitará el contacto directo entre el talento emergente en biotecnología y los responsables de recursos humanos de empresas líderes del sector.

También se llevará a cabo una nueva edición de los BioInvestor Days, que contará con la participación de más de 30 fondos de inversión y permitirá a más de 15 iniciativas y proyectos empresariales nacionales e internacionales presentar sus propuestas de negocio ante inversores potenciales.

El foro contará con la presencia de destacados ponentes internacionales, como Timothy Caulfield, divulgador científico de la Universidad de Alberta, Angela Wulff, investigadora de ecología marina en la Universidad de Gotemburgo, y Seng H. Cheng, vicepresidente senior de Alexion, entre otros.

Visitas y conexiones con el ecosistema local

Además del evento principal, Galicia Biodays 2026 incluirá un BioBusiness Tour, que permitirá a los asistentes conocer de cerca el ecosistema biotecnológico gallego. Los participantes podrán visitar importantes instalaciones de investigación y empresas del sector, como Zendal, Anfaco, y el Parque Empresarial de Porto do Molle, en la zona de Vigo–O Porriño, y centros como el CESGA y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica en Santiago de Compostela.

A quién va dirigido

Galicia Biodays 2026 está dirigido a empresarios, emprendedores, directivos, inversores, investigadores, académicos y estudiantes interesados en las últimas tendencias en biotecnología y ciencias de la vida. También será un espacio ideal para proveedores de soluciones y servicios de calidad en el sector, interesados en conocer los modelos de negocio emergentes y las oportunidades de colaboración en un sector en constante crecimiento.

Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial de Galicia Biodays, donde los interesados podrán consultar el programa completo y obtener toda la información sobre la logística del evento.

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Con su enfoque en la innovación, la colaboración y el desarrollo de soluciones prácticas, Galicia Biodays 2026 promete consolidarse una vez más como un evento clave para la biotecnología en Europa, destacando el papel de Galicia como un referente en el ecosistema global de las ciencias de la vida.