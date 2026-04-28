Galicia perdió 8.800 empleos en el primer trimestre, con una tasa de paro que roza el 9%

Galicia perdió 8.800 ocupados entre enero y marzo de este año respecto al trimestre anterior, hasta situarse en los 1.178.100 ocupados, con una tasa de paro del 8,96%, por encima de la registrada el último trimestre de 2025 (8,26%) y la quinta menor entre las comunidades autónomas. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2026, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad gallega sumó 9.000 parados más en ese periodo, hasta alcanzar los 115.900 desempleados.

Si se compara con los datos de un año atrás, el número de ocupados aumentó en 28.000 personas respecto al primer trimestre de 2025, si bien el de parados también se incrementó en 4.900 desempleados.

En el conjunto del país, el mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo pasados y sumó 231.500 desempleados. Este periodo habitualmente desfavorable para el empleo que dejó el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo en España, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10% (10,83%).

En Galicia, la tasa de actividad se situó en el 54,15%, por el 58,86% en el conjunto de España.

Por sexos, la tasa de paro de los hombres en Galicia se situó en el 8,41% y la de las mujeres en el 9,51%. Los porcentajes siguen el patrón inverso en la tasa de actividad, la de los hombres fue más alta, del 56,72%, mientras que la de las mujeres fue del 51,8%. De enero a marzo había en Galicia 592.500 hombres ocupados y 54.400 en paro. En el caso de las mujeres, había 585.600 ocupadas y 61.500 desempleadas.

En total, 1.294.100 personas formaban parte de la población activa gallega en el primer trimestre del año, 200 más que en los tres meses anteriores.