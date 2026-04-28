El invierno enfría el empleo en Galicia e impulsa la tasa de paro a casi el 9%

El mercado laboral cerró el primer trimestre de 2026 con una lectura de contrastes. Galicia mantiene una evolución positiva en términos interanuales, con más ocupados que hace un año y una tasa de paro inferior a la media española, pero entre enero y marzo volvió a acusar el impacto de la estacionalidad. La Xunta destaca los 28.000 ocupados más registrados en la comunidad; el Gobierno central defiende que el mercado laboral mantiene «el pulso»; la patronal advierte de una pérdida de dinamismo, y los sindicatos reclaman más estabilidad y mejores salarios.

Los datos de la EPA publicados por el INE reflejan que Galicia cerró marzo con 1.178.100 personas ocupadas, 28.000 más que en el primer trimestre de 2025, un avance del 2,44%. Según subrayó la Xunta, es la cifra más alta en un primer trimestre desde 2008. La comparación trimestral, sin embargo, fue menos favorable: la comunidad perdió 8.800 ocupados, casi 100 al día, y el paro aumentó en 9.000 personas, hasta los 115.900 desempleados.

Con todo, la tasa de paro gallega quedó en el 8,96%, por debajo del 10,83% estatal. También fueron inferiores a la media española la tasa de paro femenino, del 9,51% frente al 12,35%, y la juvenil, del 24,30% frente al 24,54%.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, defendió este martes en Marín, durante un encuentro con las lanzaderas del programa Hubs de activación de la empleabilidad, que Galicia llega al primer trimestre con más ocupación que hace un año y mejores tasas de desempleo que el conjunto del Estado. González puso las lanzaderas de empleo como ejemplo de colaboración público-privada. En ediciones anteriores participaron 130 personas: cerca de un 60% logró un empleo por cuenta ajena y más de un 10% inició formación reglada.

En el conjunto de España, la EPA dejó un balance más duro. El paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, hasta los 2.708.600 desempleados, el mayor aumento en un primer trimestre desde 2013. La ocupación cayó en 170.300 personas, hasta los 22.293.000 ocupados, tras el récord de 22,46 millones alcanzado al cierre de 2025. La tasa de paro volvió a los dos dígitos y se situó en el 10,83%, aunque sigue siendo la menor para un primer trimestre desde 2008.

El ajuste se concentró en el sector privado, que perdió 191.400 empleos, mientras el sector público ganó 21.100 ocupados. Por actividades, la destrucción de empleo se concentró en los servicios, con 228.400 ocupados menos, mientras la industria, la construcción y la agricultura crearon empleo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que, pese a la corrección del primer trimestre, el mercado laboral mantiene una dinámica positiva. Anticipó que abril se cerrará con una media de afiliados a la Seguridad Social en el entorno de los 22.060.000 ocupados, nuevo máximo histórico, y destacó que en términos desestacionalizados se han creado 532.000 empleos en el último año. La ministra portavoz, Elma Saiz, calificó de «hito histórico» que la población activa supere los 25 millones de personas.

Choque de lecturas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, centró su valoración en el descenso de la temporalidad, que bajó al 14,77% en el conjunto del mercado laboral y al 11,91% en el sector privado. Díaz destacó que hay 16,4 millones de asalariados con contrato indefinido y vinculó esta evolución a la reforma laboral.

La CEOE hizo una lectura crítica. La patronal advirtió de una «notable pérdida de dinamismo» y su presidente, Antonio Garamendi, afirmó que los datos «no son buenos» porque el paro vuelve a los dos dígitos pese a que muchas empresas necesitan trabajadores. También alertó de la pérdida de 68.600 autónomos y reclamó abordar el absentismo laboral.

Desde los sindicatos, CCOO defendió que el empleo «va bien» en términos generales, aunque pidió analizar también la calidad de los puestos, los salarios y el coste de la vida. En Galicia, UGT valoró el aumento interanual de la ocupación, pero subrayó que el paro también creció y puso el foco en el desempleo de larga duración, que afecta a 40.300 personas, el 34,7% del total de parados gallegos.

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La EPA deja así un inicio de año a dos velocidades. Galicia mejora en ocupación respecto a 2025 y mantiene menos paro que España, pero vuelve a acusar el golpe estacional del primer trimestre. En el conjunto del Estado, el paro registra su mayor aumento para este periodo desde 2013 y la ocupación cae con fuerza en los servicios, aunque el Gobierno destaca los máximos desestacionalizados y la previsión de afiliación para abril.