Tragedia ferroviaria
La aseguradora de Adif eleva a 21 millones la cantidad para indemnizar a las víctimas de Adamuz
La primera consignación fue de 8 millones y no se descarta que la actual cifra pueda aumentarse
La filial española de la aseguradora australiana QBE ha elevado a casi 21 millones de euros la cifra consignada para atender a las víctimas del accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas y dejó decenas de heridos. En un momento inicial, la cantidad era de 8 millones, que se ha ido subiendo en función del registro de las victimas. Fuentes conocedoras del proceso señalan a este periódico que tampoco es descartable, por tanto, que esa cifra de casi 21 millones pueda elevarse más.
Fuentes judiciales resaltan que lo previsible es que ahora las partes vayan reclamando cantidades, más cuantificadas para los fallecidos y aún por determinar totalmente en el caso de que personas que siguen con su proceso de curación. En la última semana, tanto QBE y la irlandesa Everest Insurance —contratada para cubrir a los accidentes de viajeros— han comparecido ante el Tribunal de Instancia de Montoro.
QBE Insurance, a través de su sucursal QBE Europe, trabaja con Iryo, Renfe y Adif, las tres compañías más directamente implicadas en la tragedia, según contó EL PERIÓDICO. En el caso concreto de Renfe, la australiana proporciona pólizas de responsabilidad civil, es decir, los seguros que responden a los daños causados a los pasajeros, además de daños a los equipajes o carga transportada.
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