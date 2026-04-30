Adolfo Domínguez gana 1,6 millones, un 81% más, y encadena cuatro años en beneficios

Adolfo Domínguez vuelve a confirmar su recuperación. La compañía gallega cerró el ejercicio 2025/26, comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con ventas de 139 millones de euros, un 2% más que en el año anterior, y un beneficio neto consolidado de 1,64 millones, lo que supone un incremento del 81%. Con estos resultados, la firma encadena su cuarto ejercicio consecutivo en positivo.

La evolución de la compañía se apoya en una estrategia centrada en la rentabilidad, el control de costes y el reposicionamiento de la marca en el segmento premium. El margen bruto alcanzó los 82 millones de euros, equivalente al 59% de las ventas, el nivel más alto de los últimos catorce años y tres puntos por encima del ejercicio anterior.

“El avance hacia una mayor rentabilidad continúa. Hemos tenido una buena respuesta de nuestros clientes, tanto en las colecciones de hombre y mujer como de complementos, y un buen resultado en el reposicionamiento de las tiendas”, señaló Rubén Martín, director financiero de Adolfo Domínguez.

La mejora también se refleja en el resultado operativo, con un Ebitda de 21 millones de euros, un 24% más que en el ejercicio precedente. La compañía destaca que estos datos confirman el avance de su modelo hacia una mayor generación de caja y una posición más sólida dentro del sector de la moda de autor.

Más peso internacional

Adolfo Domínguez terminó el ejercicio con 379 puntos de venta en 54 países. El negocio internacional gana peso y ya representa el 43% de la facturación, dos puntos más que en el año anterior.

Durante el ejercicio, la firma aceleró su expansión exterior con la apertura de 13 nuevas tiendas, todas ellas fuera de España. Los nuevos establecimientos se pusieron en marcha en Argentina, Andorra, Líbano, Georgia, México, Paraguay, Turquía y República Dominicana.

Tienda de Adolfo Domínguez en París / cedida

Las ventas comparables, calculadas sobre el mismo número de tiendas y a tipo de cambio constante, crecieron un 3,5% a nivel global. Por mercados, aumentaron un 5,6% en Japón, un 1,1% en Europa, un 9,4% en México y un 17,5% en el resto de países en los que opera la marca.

El canal digital mantiene también su crecimiento. El e-commerce, considerado uno de los canales más rentables de la compañía, avanzó un 6,2% y ya supone el 15% de la facturación total.

Nuevos públicos e innovación

La compañía continúa reforzando su conexión con las nuevas generaciones. Según la firma, los clientes de entre 25 y 34 años fueron los que más crecieron durante el último año.

En paralelo, la Fundación Adolfo Domínguez impulsó la Cátedra I+AD, un proyecto de innovación e investigación desarrollado junto a la Universidad Politécnica de Catalunya, especializada en ingeniería y tecnología.

La plantilla media del grupo se situó en 996 profesionales, de los que el 74% trabajan en España. Además, la empresa destaca la presencia femenina en sus órganos de decisión: las mujeres representan el 62,5% de la alta dirección y el 43% del consejo de administración.

El consejo de administración aprobó ayer la formulación de las cuentas, que deberán ser ratificadas por la junta de accionistas, convocada para el próximo 3 de junio.