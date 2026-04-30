CaixaBank impulsa su beneficio neto un 7% hasta los 1.572 millones

CaixaBank arrancó 2026 con más beneficio, más clientes y más actividad comercial pese al contexto de incertidumbre internacional. La entidad obtuvo un beneficio neto de 1.572 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un 7% más que en el mismo periodo de 2025, gracias al crecimiento del crédito, los recursos de clientes y los ingresos por servicios.

El banco, que cuenta con 670.000 millones de euros en activos, da servicio ya a 20,8 millones de clientes en España y Portugal y dispone de una red de más de 4.500 oficinas. En los últimos doce meses, la entidad captó 372.000 clientes netos en España.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, destacó que, “a pesar del entorno geopolítico”, el grupo mantuvo “altos niveles de actividad”, apoyando a empresas, familias y al crecimiento de la economía. También subrayó que la entidad afronta el contexto actual desde una “posición financiera sólida”.

El volumen de negocio alcanzó los 1,1 billones de euros al cierre de marzo, un 6,6% más que un año antes. Los recursos de clientes crecieron un 6,3%, hasta los 733.975 millones, mientras que la cartera de crédito sano aumentó un 7,2%, hasta los 380.279 millones.

Por segmentos, el crédito sano a empresas subió en 14.515 millones, un 8,8% más; el destinado a la adquisición de vivienda creció en 8.806 millones, un 6,7%; y el crédito al consumo avanzó en 2.609 millones, un 12,3%.

La cuenta de resultados también reflejó la buena evolución del negocio. El margen de intereses alcanzó los 2.662 millones de euros, un 0,6% más, mientras que el margen bruto creció un 2,9%, hasta los 4.127 millones. Los ingresos por servicios aumentaron un 7,5%, apoyados en la gestión patrimonial, los seguros de protección y las comisiones bancarias.

CaixaBank mantiene además sólidos niveles de rentabilidad, con un ROTE del 17,6%, y una ratio de eficiencia del 39,6%. La morosidad continuó a la baja y se situó en el 1,98%, frente al 2,07% de cierre de 2025, mientras que la ratio de cobertura mejoró hasta el 79%.

El grupo cerró marzo con una posición de liquidez holgada, con 173.356 millones de euros en activos líquidos y una ratio LCR del 194%. El Consejo de Administración aprobó además un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros.

Uno de los focos de crecimiento sigue siendo imagin, el neobanco de CaixaBank, que cerró el trimestre con 4 millones de clientes y un volumen de negocio de 22.700 millones de euros. La entidad destaca que alrededor del 50% de los nuevos clientes del grupo en España llegan ya a través de este canal.

CaixaBank mantiene también su compromiso con la inclusión financiera. El banco está presente en más de 3.700 municipios mediante sucursal, cajero u ofimóvil, y alrededor de 82.550 clientes hipotecarios han recibido ayudas desde diciembre de 2022. A través de MicroBank, su banco social, se concedieron microcréditos que beneficiaron a 285.942 personas en los últimos doce meses.