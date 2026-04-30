El corazón digital de Abanca en A Coruña se renueva para dar soporte a 250.000 dispositivos

Detrás de cada operación bancaria, desde una consulta de saldo hasta el pago con tarjeta en un comercio, hay una infraestructura tecnológica que trabaja sin descanso. Abanca ha reforzado ahora ese corazón digital con la transformación integral del edificio que alberga su principal centro de procesamiento de datos en el polígono de Pocomaco, en A Coruña, una actuación que permitió convertir las instalaciones en un espacio más funcional, eficiente y sostenible sin interrumpir en ningún momento el procesamiento de datos.

La inauguración oficial tuvo lugar esta mañana con la participación del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez; el consejero delegado, Francisco Botas; y el director general de IT, Información, Procesos y Operaciones, Juan de Dios Lechuga.

El edificio acoge el núcleo tecnológico de la entidad, formado por servidores, sistemas de almacenamiento y redes de comunicaciones. Desde esta infraestructura se da soporte a más de 250.000 dispositivos de 50 tipos diferentes desplegados en España, Portugal y otros nueve países, entre ellos equipos de trabajo, TPV para comercios y cajeros automáticos.

Durante 2025, la actividad de Abanca generó más de 17.000 millones de transacciones de datos, ejecutadas en fracciones de segundo durante las 24 horas del día y los 365 días del año. La entidad cuenta además con un segundo centro de procesamiento de datos en su sede de A Coruña, de forma que cada operación y dato se guarda por duplicado.

La reforma del edificio de Pocomaco afectó a una superficie de 1.600 metros cuadrados y se desarrolló durante algo más de seis meses. Los trabajos permitieron aumentar la capacidad del inmueble un 20%, hasta alcanzar los 140 puestos de trabajo.

En las nuevas instalaciones desarrollarán su actividad los equipos del Centro de Operaciones TI y Ciberseguridad, encargados de monitorizar y operar la infraestructura tecnológica del banco, junto con otros profesionales de la entidad que puedan desplazarse a este espacio.

La actuación incluyó la creación de zonas abiertas, nuevas salas de reunión, espacios para la concentración, áreas de descanso y una renovación completa del auditorio. También se mejoraron la accesibilidad, el confort visual y acústico, con mayor aprovechamiento de la luz natural y materiales fonoabsorbentes.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, destacó que la estrategia de la entidad pasa por mantenerse preparada para el crecimiento a través de la evolución tecnológica, “siempre con el foco en las personas”. Por su parte, Francisco Botas subrayó que esta reforma es la tercera actuación realizada por el banco sobre sus centros de datos en los últimos años para responder al aumento de las necesidades de procesamiento derivadas del crecimiento de la entidad y de la digitalización bancaria.