Golpe masivo al empleo en Zaragoza: Majorel plantea el despido de 422 trabajadores

El nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de Majorel SP ha dado este lunes un salto cualitativo en Zaragoza. En la primera reunión del periodo de consultas, donde se ha constituido la mesa negociadora, la empresa ha puesto cifras a un ajuste que no tiene precedentes recientes en la ciudad en los últimos años. La compañía, integrada en el grupo francés Teleperformance, plantea dejar en la calle a un total de 422 trabajadores en su centro de la capital aragonesa, ubicado en el edificio El Trovador.

Del total de despidos, 413 corresponden a agentes y nueve a personal de estructura, según han informado los sindicatos al término de la reunión. De esta manera, el recorte afecta al 60% de la plantilla actual, compuesta por unos 700 empleados, lo que convierte este proceso en el mayor despido colectivo que se recuerda en los últimos años en Zaragoza. En total, el expediente alcanza a 769 trabajadores entre los centros de Zaragoza y Barcelona, donde se plantean otros 356 despidos vinculados principalmente a la campaña de Bytedance, centrada en la moderación de contenidos de la red social TikTok.

La empresa alega ahora pérdidas

Si el anterior ERE se cebó sobre todo con puestos de estructura -mandos intermedios y departamentos de soporte-, el nuevo ajuste entra de lleno en el núcleo del negocio. En Zaragoza, los despidos afectan directamente a campañas clave como Lowi y Vodafone Perfect Start, lo que implica a un volumen muy elevado de agentes. Un ajuste masivo que compromete la viabilidad operativa del propio centro.

Otra de las novedades del expediente es el cambio de argumentario. Por primera vez en los últimos procesos, la dirección de Majorel SP Solutiones (antigua Qualytel) ha trasladado que registra pérdidas desde 2024, incorporando así causas económicas a las organizativas y productivas habituales en anteriores ERE. Este giro ha sido recibido con escepticismo por parte de los sindicatos, que recuerdan que en los expedientes anteriores no se había alegado una situación económica negativa.

“No es un ERE, es una ejecución”

La comisión negociadora ha quedado constituida con representación de CCOO (4 miembros), UGT (3), USO (3), OSTA (1), SOA (1) y CGT (1), además de la dirección de la empresa. El periodo de consultas se prolongará durante un mes, con un calendario de reuniones que se desarrollará en mayo con citas los días 11, 13, 19, 21, 27 y 28.

El clima de la negociación arranca marcado por la confrontación. Desde CGT califican el proceso como “una ejecución” y denuncian que el grupo ha convertido el despido colectivo en una herramienta recurrente de gestión. “Es el séptimo ERE dentro del grupo Teleperformance”, subrayan desde el sindicato, que anticipa una oposición frontal al expediente durante el periodo de consultas.

Desde CCOO califican de “escandalosas” las cifras iniciales planteadas por la empresa y advierten de que exigirán información “completa y desglosada” para verificar las causas económicas, organizativas y productivas alegadas.

El sindicato reclama datos sobre actividad real, márgenes, previsiones y subcontratación, y asegura que analizará alternativas para evitar los despidos. “Nos encontramos de nuevo con que la empresa abandera el despido como primera opción ante cualquier ajuste”, concluyen.

"El preludio de un cierre"

Para OSTA, el ERE propuesto por Majorel es "una sangría injustificada de despidos". El sindicato aragonés teme que sea "el preludio de un cierre empresarial planificado, debido a una deslocalización que se ha ido realizando en los últimos tiempos". Por ello, se compromete a defender "con firmeza el mantenimiento del empleo y los derechos laborales, exigiendo transparencia, responsabilidades y alternativas reales a cualquier despido"

"No se entiende que presentando expedientes de este tipo, se siga contratando empresas de trabajo temporal, mientras se destruye empleo estable", denuncian desde OSTA. Para la defensa del empleo, agregan, "la única alternativa es la confrontación y la huelga, ante las pretensiones de multinacionales sin escrúpulos, que sólo les importa el beneficio, por encima de las plantillas".

SOA, por su parte, describe la exposición realizada por la empresa como "una fotografía apocalíptica” de la situación de los centros. El sindicato argones ha reclamado que la negociación se traslade a Zaragoza, al ser el centro más afectado, petición que ha sido rechazada por la dirección, que mantiene las reuniones en Madrid. SOA también ha exigido el desglose de las supuestas pérdidas por centros y el detalle de las bajas producidas en los últimos meses, en un contexto que vinculan con la deslocalización progresiva de la actividad.

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