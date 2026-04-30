La falta de examinadores de autoescuela agrava la crisis para encontrar chóferes en Galicia: "Hay que esperar cuatro meses para el carné"

"Proceso interminable", "obstáculo crítico" o "colapso crónico" son algunos de los términos que utiliza la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) para definir la situación que viven los futuros camioneros que quieren sacar el carné y que se enfrentan a meses de espera en las autoescuelas, lo que complica la viabilidad de un sector que ya sufre problemas estructurales para encontrar mano de obra. Una realidad que tiene además eco en la comunidad gallega a través del colectivo Fegatramer y que confirman las propias autoescuelas: "La demora ahora mismo en Galicia está en unos cuatro meses".

Ni el problema ni su causa son nuevos, ni siquiera exclusivos de los conductores profesionales, pero sí es cierto que lejos de solucionarse, parece agravarse cada año que pasa. La explicación hay que buscarla en la falta de profesores y examinadores de autoescuela. Los primeros son los encargados de formar a los conductores y cada vez cuesta más incorporarlos. Para ello, Galicia activó hace poco ciclos de FP vinculados a esta rama profesional "y esperemos que ahora, a medida que vayan saliendo formados, mejore la situación", explica Pablo Pérez, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas y también de la asociación provincial de A Coruña.

El caso de los examinadores, sin embargo, es más complejo. Dependen de Tráfico y son funcionarios, por lo que es el Gobierno quien debe sacar las plazas para ir reponiendo las jubilaciones. Ese equilibrio no se produjo en los últimos años, lo que fue mermando los profesionales encargados de examinar a los alumnos para sacar el carné. De hecho, se arrastra desde muy atrás. "El otro día, leyendo revistas del sector de 1986, ya se pedían más examinadores", recuerda Pérez. Hoy, 40 años después, la cosa no mejora.

Un camión en una carretera gallega / Kiko Delgado

"Este retraso encarece el carné"

La consecuencia, como denuncian los transportistas, es dramática. "La obtención del carné de conducir se ha convertido en un proceso interminable y frustrante en España", denuncia la CETM. En algunas provincias los aspirantes llegan a esperar hasta nueve meses para poder realizar el examen práctico, "una situación insostenible que evidencia el colapso del sistema". En Galicia esa demora tan extrema no se da, pero Pablo Pérez sí apunta a una demora mínima de cuatro meses. "Entre cuatro y cinco meses", admite.

"Estos retrasos no solo desincentivan a los alumnos, sino que, además, encarecen significativamente el proceso y dificultan gravemente el acceso a la profesión", lamentan los transportistas, que exigen a la Dirección General de Tráfico (DGT) una solución inmediata. "Es inadmisible que un problema conocido desde hace años siga sin resolverse de manera eficaz, puesto que la plantilla de examinadores continúa siendo claramente insuficiente para atender la demanda actual".

La CETM y Fegatramer hablan de un "obstáculo crítico" para el transporte de mercancías por carretera, agravando la escasez de conductores profesionales y comprometiendo el relevo generacional en el sector. "En un contexto de creciente demanda de conductores profesionales, miles de alumnos permanecen bloqueados sin poder avanzar en su formación ni acceder al examen".

Un problema en toda Galicia

Aunque es el sector del transporte quien más presiona públicamente y quien mueve ficha para corregir la situación, lo cierto es que los retrasos para saca el carné de conducir afectan a toda la sociedad. "Ahora mismo hablamos de retrasos de 4 y 5 meses en Galicia", lo que significa que alguien que tenga el teórico del permiso listo, no puede examinarse hasta casi medio año después, detalla Pablo Pérez.

Es además un mal generalizado en toda Galicia, independientemente que sea una ciudad o un entorno rural. Y mucho peor fuera de nuestras fronteras, "donde hay lugares donde se espera un año", explica el portavoz de las autoescuelas.

"Profesionales o no profesionales, la lista de espera es la misma", aclara Pérez, que confía en que a partir del verano la incorporación de más profesores y examinadores pueda aliviar un poco la crisis. "El proceso para los camioneros es el mismo que para cualquier persona que tenga que sacar el carné, lo que ocurre es que nosotros reconocemos que hay perfiles que necesitan el permiso para trabajar". Y por ahora, la única vía rápida habilitada para acortar plazos "es para los profesionales que vienen de fuera y tienen que homologar su carné: para ellos habilitan un proceso un poco más rápido".