Naturgy nombra a Gerardo Rodríguez nuevo delegado institucional en Galicia

Naturgy refuerza su estructura en Galicia con el nombramiento de Gerardo Rodríguez como nuevo delegado institucional de la compañía en la comunidad. El directivo asume el cargo con el objetivo de mantener y fortalecer la colaboración con las administraciones gallegas, en un territorio en el que la energética destaca su compromiso social y económico.

Rodríguez sustituye a Alberto Suárez, que pasa a ocupar el puesto de director del Gestor del sistema de distribución de UFD, la distribuidora eléctrica del grupo.

El nuevo delegado institucional asumió el pasado año la dirección de Distribución de electricidad en la zona noroeste tras más de 18 años de trayectoria en Naturgy. Desde 2015 ha desempeñado puestos de responsabilidad vinculados principalmente a las operaciones, la gestión institucional y la red eléctrica en el territorio. También fue responsable de la red de alta tensión de Galicia.

Experiencia en el sector energético

En 2023 fue nombrado delegado de distribución de electricidad en Segovia, Guadalajara y Cuenca, etapa en la que intensificó su relación con administraciones locales, provinciales y autonómicas.

Gerardo Rodríguez es ingeniero industrial por la Universidad Europea de Madrid, cuenta con un MBA por IE Business School y dispone del Leadership & Management Certificate de The Wharton School. También completó formación en análisis de redes en la University of California, Irvine.

Naturgy es la primera utility de gas y electricidad de Galicia. En electricidad, UFD da servicio a cerca de 1,6 millones de puntos de suministro en 286 municipios gallegos, a través de una red de distribución de más de 60.000 kilómetros.

En gas natural, la compañía opera a través de Nedgia Galicia, con más de 4.000 kilómetros de red y más de 345.000 puntos de suministro en 211 municipios.

En comercialización, Naturgy cuenta con 205.000 clientes en el mercado de gas y más de 1,2 millones de clientes en el mercado eléctrico, lo que supone una cuota de alrededor del 80% en Galicia.

En generación, la compañía dispone de 1.847 MW renovables instalados y un ciclo combinado de 400 MW. Además, en el ámbito de los gases renovables, opera la unidad mixta EDAR Bens, con una capacidad de producción de 22,7 MWh.