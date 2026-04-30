Startup Galicia recibe el Premio Iniciativa Emprendedora del Colegio de Ingenieros Informáticos
La entidad, con 130 socios y representación de casi 200 startups, impulsa una comunidad colaborativa en el emprendimiento tecnológico
El ecosistema emprendedor gallego suma un nuevo reconocimiento. El Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) ha concedido a Startup Galicia el Premio Iniciativa Emprendedora en el marco de la XVIII Noche de la Ingeniería en Informática de Galicia, destacando su papel clave en la dinamización de la innovación en la comunidad.
Startup Galicia es la mayor asociación de emprendedores de Galicia, con 130 socios vinculados al ecosistema y representación de cerca de 200 startups. Su objetivo es impulsar una comunidad abierta, colaborativa e inclusiva en torno al emprendimiento tecnológico e innovador, tanto dentro como fuera de Galicia.
Según el CPEIG, la entidad se ha consolidado como un referente desde 2016 por su capacidad para conectar talento, dar visibilidad a proyectos y acompañar a emprendedores en todas las fases de desarrollo. El colegio subraya su impacto real en el crecimiento del ecosistema gallego.
En sus casi diez años de trayectoria, Startup Galicia ha promovido iniciativas para poner en contacto startups con empresas, inversores y mentores, además de organizar actividades formativas y eventos para compartir conocimiento. Solo en el último año, sus encuentros han reunido a más de 1.000 asistentes.
Entre sus principales herramientas destaca el mapa del emprendimiento, con cerca de 200 startups localizadas. A través de sus plataformas, la asociación alcanza a unas 10.000 personas del ecosistema. Su boletín quincenal cuenta con cerca de 1.500 suscriptores, mientras que su canal en Slack reúne a unos 1.400 usuarios. En redes sociales suma alrededor de 7.000 seguidores.
La presidenta de Startup Galicia, la lucense Carmen Pumariño, recogerá el galardón el próximo 12 de junio en el Hotel OCA Porta do Camiño de Santiago, durante la celebración de la XVIII Noche de la Ingeniería en Informática de Galicia.
La gala reunirá a profesionales, empresas y representantes institucionales del sector TIC gallego en un evento consolidado que busca poner en valor el trabajo de la ingeniería informática y su contribución a la sociedad digital.
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