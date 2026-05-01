El 1 de Mayo vuelve dividido a las calles gallegas

El Día Internacional de los Trabajadores volverá hoy a llenar las calles gallegas con reivindicaciones laborales, sociales y también políticas, pero lo hará, una vez más, por caminos separados. Como viene siendo habitual en los últimos años, UGT y CCOO marcharán de forma conjunta, mientras que la CIG mantendrá sus propias convocatorias en distintos puntos de Galicia.

UGT-Galicia y CCOO llaman a la ciudadanía a participar este Primero de Mayo bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”, con el que quieren poner el foco en la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, el acceso a una vivienda digna, la defensa de los servicios públicos y la calidad democrática. El acto central de ambos sindicatos será en A Coruña, donde participarán la secretaria general de CCOO de Galicia, Amelia Pérez, y el secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros. La manifestación saldrá a las 12.00 horas de la Praza da Palloza y finalizará en la Praza de Ourense.

En Santiago, la marcha conjunta de UGT y CCOO partirá también a las 12.00 horas desde la Alameda con destino a la Praza da Quintana. En el resto de Galicia, ambos sindicatos han convocado movilizaciones en ciudades como Ferrol, Ourense, Vigo o Vilagarcía de Arousa, además de actos propios de CCOO en localidades como Viveiro y Pontevedra.

Las dos organizaciones sitúan esta jornada en un contexto marcado por la inestabilidad internacional, las guerras y el aumento de los discursos de confrontación. Frente a ese escenario, defienden una respuesta basada en más derechos laborales, más cohesión social y más democracia. Entre sus principales demandas figuran la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral, la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, la reforma del despido, la regulación del tiempo parcial y una intervención pública que garantice el acceso a una vivienda digna.

Una manifestación de la CIG por el 1º de Mayo en el casco histórico compolstelano / Jesús Prieto

La CIG, por su parte, convoca sus propias movilizaciones bajo el lema “Contra el imperialismo, paz y soberanía. En Galicia, trabajo digno y derechos”. La central nacionalista trasladó este año su acto central a Lugo, una decisión que vincula con su denuncia de la “deriva autoritaria” del PP tras la moción de censura en el Concello lucense. El secretario general de la CIG, Paulo Carril, participará en la manifestación principal, que saldrá a las 12.00 horas del edificio sindical de la Ronda da Muralla.

En Santiago, la manifestación de la CIG saldrá a las 12.30 horas desde la Praza Roxa, media hora después de la marcha de UGT y CCOO. La central nacionalista llama a convertir el Primero de Mayo en una jornada de movilización para reclamar trabajo digno, más derechos, políticas alternativas y capacidad de decisión para Galicia.

La jornada volverá así a mostrar la pluralidad del sindicalismo gallego en una fecha de fuerte carga simbólica. Con recorridos distintos y lemas diferentes, las organizaciones coinciden en llevar a la calle algunas de las grandes preocupaciones sociales del momento: los salarios, la vivienda, la precariedad, la salud laboral, la paz y la defensa de los derechos democráticos.