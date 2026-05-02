La compostelana Televés y ATSC exploran alianzas estratégicas para impulsar la tecnología de radiodifusión

La empresa compostelana Televes ha recibido esta semana en sus instalaciones a Madeleine Noland, presidenta de ATSC (The Broadcast Standards Association). ATSC, organización clave en el desarrollo de los estándares de televisión digital terrestre en Estados Unidos y en otros mercados internacionales, juega un papel fundamental en la evolución de las tecnologías de radiodifusión, incluyendo la reciente ATSC 3.0, que está revolucionando la transmisión de contenidos de alta calidad.

Durante su visita, tal y como informa la firma gallega, Televes tuvo la oportunidad de presentar su modelo industrial y tecnológico, destacando no solo sus capacidades en antenas y distribución de señales, sino también su trabajo en el desarrollo de microelectrónica avanzada, transmisión y soluciones de red. Este enfoque integrado de Televes le permite ofrecer soluciones completas e innovadoras en el ámbito de la radiodifusión, posicionándose como un actor clave en el sector a nivel global.

Responsables de Televés con Madeleine Noland / cedida

La visita también reforzó la relación de Televes con el ecosistema de radiodifusión norteamericano, un mercado estratégico para la empresa gallega, donde Televes sigue ampliando su presencia y contribución al desarrollo de infraestructuras de próxima generación. A través de este encuentro, ambas organizaciones subrayaron la importancia de la colaboración directa entre las diferentes capas del sector, un aspecto que Televes considera fundamental para impulsar la innovación tecnológica y la evolución del mercado de la radiodifusión.

Este encuentro con Madeleine Noland y ATSC también abre la puerta a futuras alianzas estratégicas que permitirán a Televes consolidarse aún más en el ámbito de las tecnologías avanzadas de radiodifusión y ampliar su impacto en mercados internacionales clave, como el estadounidense.