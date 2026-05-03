Movilidad y precisión: el Vamtac ST5 de Urovesa refuerza la defensa aérea ucraniana

La guerra de Ucrania ha vuelto a colocar a la industria gallega de defensa en un escenario de máxima exigencia. El Vamtac ST5, uno de los vehículos tácticos fabricados por la compostelana Urovesa, se incorpora al frente como base móvil del sistema antiaéreo Rapid Ranger, una solución desarrollada por Thales y cedida por Reino Unido para reforzar la defensa ucraniana. En un conflicto marcado por el uso constante de drones, ataques rápidos y amenazas a baja altura, la movilidad del vehículo resulta tan relevante como el propio sistema de armas que transporta.

Según publicó Infodefensa.com, el Rapid Ranger ya ha llegado al campo de batalla montado sobre vehículos españoles Vamtac. La noticia sitúa a la compañía gallega en una de las grandes transformaciones que está provocando la guerra: la necesidad de combinar sistemas de defensa cada vez más precisos con plataformas capaces de moverse con rapidez, operar en terrenos difíciles y cambiar de posición para reducir su exposición.

El interés de la operación no está solo en el lanzador antiaéreo, sino también en el soporte elegido para llevarlo al frente. El Vamtac, acrónimo de Vehículo de Alta Movilidad Táctico, es uno de los productos más reconocidos de Urovesa y forma parte del equipamiento de las Fuerzas Armadas españolas y de otros países aliados. Su llegada a Ucrania en esta configuración refuerza la proyección internacional de una plataforma diseñada para adaptarse a misiones muy distintas.

Movilidad frente a la amenaza de los drones

El frente ucraniano ha demostrado que los sistemas pesados no siempre bastan para proteger a las tropas y a las infraestructuras críticas. Las unidades necesitan medios más ágiles, capaces de desplegarse en distintos puntos y responder a amenazas que aparecen a baja altura, como drones, helicópteros o aeronaves no tripuladas. En ese contexto, el conjunto formado por el Rapid Ranger y el Vamtac ST5 ofrece una solución ligera y móvil.

El sistema de Thales está concebido para la defensa aérea de corto alcance y puede emplear misiles ligeros LMM Martlet. Más allá de sus características técnicas, su valor en Ucrania reside en la posibilidad de integrarse en un vehículo compacto, todoterreno y preparado para actuar en entornos cambiantes. Esa combinación permite mover el lanzador, situarlo donde sea necesario y evitar que permanezca demasiado tiempo en una misma posición.

Para Urovesa, la integración supone una nueva muestra de la versatilidad del Vamtac. El vehículo puede configurarse para transporte, apoyo sanitario, comunicaciones, mando o soporte de sistemas de armas, entre otras funciones. La guerra de Ucrania está acelerando precisamente la demanda de plataformas capaces de cumplir varias misiones y adaptarse a necesidades operativas que cambian con rapidez.

La cesión del Rapid Ranger se enmarca en el apoyo militar de Reino Unido a Ucrania, especialmente en el ámbito de la defensa aérea. Londres ya había suministrado otros sistemas, pero la presión de los ataques rusos ha obligado a reforzar las capas de protección más próximas al terreno. En esa búsqueda de soluciones más móviles, el vehículo de Urovesa gana protagonismo como base para un sistema antiaéreo de baja cota.

La noticia coincide además con la reciente visita a Ucrania de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, que anunció nuevos envíos de material militar, entre ellos vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros. El Ministerio no concretó el modelo de esos vehículos, aunque distintas informaciones apuntan a posibles nuevas unidades Vamtac ST5.

La presencia del Vamtac en el frente ucraniano confirma el peso creciente de la movilidad en los conflictos actuales. Para la industria gallega, supone también una nueva ventana internacional para Urovesa, en un mercado de defensa cada vez más atento a vehículos resistentes, modulares y capaces de integrarse con sistemas avanzados sin perder rapidez de despliegue.