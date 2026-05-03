Reunión extraordinaria
La OPEP anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios
La medida, acordada este domingo en Viena, busca compensar el combustible que está atrapado en barcos por el cierre del estrecho de Ormuz
Agencias
Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajastán, Argelia y Omán, los países que integran el grupo denominado OPEP +, han decidido este domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo en su primera reunión tras la salida esta semana de Emiratos Árabes Unidos, sobre la que el cártel ha corrido un tupido velo. Entre los siete países se sumarán "188.000 barriles diarios" a las cuotas de producción para el próximo mes de junio "en el marco de su compromiso colectivo con la estabilidad del mercado petrolero", según indica un comunicado publicado en la web de la organización.
La declaración del grupo no menciona a Emiratos Árabes Unidos (EAU), un indicio de las tensiones que se han generado con Abu Dabi tras su salida de la entidad. El grupo quiere transmitir "un mensaje doble": que la salida de los Emiratos no alteraría el funcionamiento de la OPEP+ y que sigue ejerciendo control sobre los mercados mundiales del petróleo a pesar de las enormes perturbaciones de la guerra, según han apuntado algunos analistas.
El anuncio está en la línea del que la misma organización realizó en marzo, con un aumento de 206.000 barriles, una vez sustraída la porción correspondiente a EAU, y es la respuesta que la OPEP quiere dar a Irán, que obstaculiza las exportaciones de los países del Golfo a través del estrecho de Ormuz.
Rusia, segundo mayor productor del cártel, es quien más se beneficia de la situación, con los altos precios de la energía, pero parece que le está costando producir al nivel de sus cuotas actuales. Su industria petrolera tiene que lidiar con la retirada de inversiones occidentales desde que empezó la guerra provocada por su invasión de Ucrania en 2022, y con una producción constantemente entorpecida por los ataques de Kiev, con drones.
Para el grupo, la retirada de Emiratos Árabes Unidos "es un acontecimiento importante", mucho más de lo que fue la salida de Catar en 2019 y luego la de Angola. En los últimos años, el país ha invertido en infraestructuras y su compañía petrolera nacional, Adnoc, prevé una capacidad de producción de 5 millones de barriles diarios para 2027.
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