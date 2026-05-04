El Biopolo de A Sionlla de Santiago busca atraer proyectos empresariales y de investigación en Galicia Biodays 2026
La cita organizada por Bioga reunirá a más de 1.000 asistentes para conectar inversión, talento, industria e investigación en el sector biotech
El Biopolo Sionlla participará esta semana en Galicia Biodays 2026, el foro de referencia de la industria biotecnológica y las ciencias de la vida en el Espacio Atlántico Europeo, con el objetivo de ampliar contactos, presentar sus servicios y atraer nuevos proyectos empresariales y de investigación. La cita, organizada por Bioga, se celebrará el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo en el Auditorio Mar de Vigo.
El centro compostelano contará con presencia física en la feria a través de un stand informativo, desde el que dará a conocer las características del Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas. Allí se ofrecerá información sobre los laboratorios, los distintos espacios disponibles y las condiciones de uso para empresas interesadas en instalarse o colaborar con el biopolo.
Según la organización, Galicia Biodays reunirá a más de 1.000 asistentes y funcionará como punto de encuentro para conectar inversión, talento, industria e investigación. El programa incluye talleres prácticos, mesas redondas, sesiones plenarias con ponentes internacionales, retos de innovación, espacios de networking, presentaciones de productos y servicios biotech, reuniones one to one, transferencia de conocimiento y una lonja de inversores para favorecer la captación de financiación.
El consejero delegado de Sionlla Biotech, Ramón Lois, subraya que la presencia en el foro busca reforzar la relación con el ecosistema impulsado por BIOGA. “Aproveitaremos este escaparate para intensificar os contactos co sector biotecnolóxico, dar a coñecer o Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas e atraer proxectos”, explica Lois, que también es secretario de la junta directiva del Área Empresarial del Tambre.
Un polo para atraer talento biotech
El Biopolo Sionlla se define como el polo biotecnológico de Galicia y está ubicado en el polígono de A Sionlla, dentro del Área Empresarial del Tambre. Nació como un centro de innovación y colaboración público-privada orientado a impulsar sinergias entre empresas, centros de I+D, universidades y startups del sector.
Su objetivo es contribuir a que Santiago y Galicia avancen como una biorregión de referencia internacional, ofreciendo servicios para la incubación, el crecimiento empresarial y la transferencia tecnológica. En la actualidad, el Biopolo Sionlla acoge a empresas y entidades como SunRock Biopharma, Zinpro, BFClima Tech, Bioga, Unirisco, Neutron Insights, I-Grape Laboratory y Biosmartdata, a las que se sumarán próximamente nuevas firmas procedentes de Bioincubatech de la Universidade de Santiago.
De cara a Galicia Biodays, más de diez empresas ya han concertado entrevistas con representantes del Biopolo Sionlla, además de algún centro de investigación interesado en conocer en detalle su funcionamiento. La participación en el foro permitirá al centro reforzar su visibilidad ante el sector y avanzar en la captación de nuevos proyectos vinculados a la biotecnología, la innovación y las ciencias de la vida.
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