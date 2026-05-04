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CaixaBank destina 696 millones de euros a pymes en Galicia, un 26% más que el año anterior

La entidad refuerza su negocio con pequeñas y medianas empresas con más operaciones, asesoramiento especializado y nuevos productos digitales

Logo de CaixaBank

Logo de CaixaBank / cedida

El Correo Gallego

Santiago

CaixaBank impulsó en 2025 su actividad con pymes en Galicia al conceder cerca de 696 millones de euros en financiación a pequeñas y medianas empresas, un 26 % más que en el ejercicio anterior. La entidad también incrementó un 7 % el número de operaciones en la comunidad, hasta alcanzar las 5.102, destinadas principalmente a cubrir necesidades de liquidez y a respaldar proyectos de inversión vinculados al crecimiento y la competitividad empresarial.

En el conjunto de España, CaixaBank destinó más de 18.000 millones de euros a la financiación de pymes, lo que supone un aumento del 18 % respecto al año anterior. El número de créditos concedidos superó las 152.000 operaciones, un 19 % más, en un ejercicio en el que la entidad consolidó a las pequeñas y medianas empresas como uno de los ejes centrales de su negocio.

La estrategia de CaixaBank se apoya en un modelo de relación basado en el acompañamiento a largo plazo y en la oferta de soluciones adaptadas a las distintas fases de vida de las empresas, desde su creación y consolidación hasta su expansión o internacionalización. Fruto de este enfoque, la entidad registró en 2025 un crecimiento del 15 % en el número de clientes pymes en España. En Galicia, el avance fue del 1 %.

Más servicios para la gestión empresarial

La entidad sostiene su propuesta en la mayor red de oficinas especializadas en empresas en España, con 212 centros repartidos por todo el territorio y más de 2.000 profesionales dedicados al asesoramiento empresarial. CaixaBank cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y sector agroalimentario, con el objetivo de ofrecer un servicio que vaya más allá de la actividad bancaria tradicional.

Dentro de su oferta para pequeñas y medianas empresas, CaixaBank dispone de la Cuenta Pymes Online, una cuenta sin comisiones dirigida a compañías con una facturación anual de hasta 10 millones de euros. El producto no tiene costes de mantenimiento ni administración, no exige condiciones de vinculación y permite operar de forma completamente digital.

La cuenta incluye transferencias SEPA estándar e inmediatas ilimitadas, tanto nacionales como dentro de la Unión Europea, ingresos de cheques sin límite y varias tarjetas sin coste de emisión ni mantenimiento. Además, permite acceder a la banca online y a la app de CaixaBank, con herramientas específicas para facilitar la gestión diaria, como Mi gestor, un canal digital de contacto directo con el gestor asignado, y la correspondencia digital.

La entidad también ha reforzado su propuesta para nuevos clientes con Tax Cashback, una promoción vinculada a la Cuenta Pymes Online. Esta iniciativa permite a las nuevas pymes que se den de alta online y domicilien impuestos y cuotas de la Seguridad Social recuperar hasta 100 euros brutos al mes durante un máximo de seis meses, con un cashback total de hasta 600 euros.

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La promoción estará vigente para las altas realizadas entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2026, o hasta alcanzar los 400 clientes. El incentivo se aplica al pago de impuestos estatales, autonómicos o locales, así como a cuotas de la Seguridad Social, siempre que los pagos se realicen desde una cuenta de CaixaBank.

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