CaixaBank destina 696 millones de euros a pymes en Galicia, un 26% más que el año anterior

CaixaBank impulsó en 2025 su actividad con pymes en Galicia al conceder cerca de 696 millones de euros en financiación a pequeñas y medianas empresas, un 26 % más que en el ejercicio anterior. La entidad también incrementó un 7 % el número de operaciones en la comunidad, hasta alcanzar las 5.102, destinadas principalmente a cubrir necesidades de liquidez y a respaldar proyectos de inversión vinculados al crecimiento y la competitividad empresarial.

En el conjunto de España, CaixaBank destinó más de 18.000 millones de euros a la financiación de pymes, lo que supone un aumento del 18 % respecto al año anterior. El número de créditos concedidos superó las 152.000 operaciones, un 19 % más, en un ejercicio en el que la entidad consolidó a las pequeñas y medianas empresas como uno de los ejes centrales de su negocio.

La estrategia de CaixaBank se apoya en un modelo de relación basado en el acompañamiento a largo plazo y en la oferta de soluciones adaptadas a las distintas fases de vida de las empresas, desde su creación y consolidación hasta su expansión o internacionalización. Fruto de este enfoque, la entidad registró en 2025 un crecimiento del 15 % en el número de clientes pymes en España. En Galicia, el avance fue del 1 %.

Más servicios para la gestión empresarial

La entidad sostiene su propuesta en la mayor red de oficinas especializadas en empresas en España, con 212 centros repartidos por todo el territorio y más de 2.000 profesionales dedicados al asesoramiento empresarial. CaixaBank cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y sector agroalimentario, con el objetivo de ofrecer un servicio que vaya más allá de la actividad bancaria tradicional.

Dentro de su oferta para pequeñas y medianas empresas, CaixaBank dispone de la Cuenta Pymes Online, una cuenta sin comisiones dirigida a compañías con una facturación anual de hasta 10 millones de euros. El producto no tiene costes de mantenimiento ni administración, no exige condiciones de vinculación y permite operar de forma completamente digital.

La cuenta incluye transferencias SEPA estándar e inmediatas ilimitadas, tanto nacionales como dentro de la Unión Europea, ingresos de cheques sin límite y varias tarjetas sin coste de emisión ni mantenimiento. Además, permite acceder a la banca online y a la app de CaixaBank, con herramientas específicas para facilitar la gestión diaria, como Mi gestor, un canal digital de contacto directo con el gestor asignado, y la correspondencia digital.

La entidad también ha reforzado su propuesta para nuevos clientes con Tax Cashback, una promoción vinculada a la Cuenta Pymes Online. Esta iniciativa permite a las nuevas pymes que se den de alta online y domicilien impuestos y cuotas de la Seguridad Social recuperar hasta 100 euros brutos al mes durante un máximo de seis meses, con un cashback total de hasta 600 euros.

La promoción estará vigente para las altas realizadas entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2026, o hasta alcanzar los 400 clientes. El incentivo se aplica al pago de impuestos estatales, autonómicos o locales, así como a cuotas de la Seguridad Social, siempre que los pagos se realicen desde una cuenta de CaixaBank.