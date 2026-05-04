La empresa compostelana Mestrelab Research transforma las matemáticas en una herramienta clave para la industria farmacéutica

La empresa gallega Mestrelab Research, especializada en el desarrollo de software científico para los sectores farmacéutico e industrial, ha convertido las matemáticas en una herramienta clave para mejorar sus productos y facilitar el trabajo de los laboratorios. La compañía, nacida en Santiago como una spin-off de la USC, desarrolla soluciones que permiten procesar, analizar y gestionar datos experimentales, un paso fundamental para avanzar en la investigación y en el diseño de nuevos fármacos.

Mestrelab será una de las empresas participantes en el XV Foro de Interacción Matemática Industria, conocido como Industry Day, que se celebrará el próximo 22 de mayo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad compostelana. El encuentro está organizado por el CITMAga, el Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, impulsado por las tres universidades gallegas y con sede en el Campus Vida de Santiago. La cita reunirá a investigadores matemáticos y representantes de empresas nacionales e internacionales para mostrar cómo las matemáticas ayudan a resolver problemas reales de la industria.

La compañía compostelana centra su actividad en la automatización del análisis en los laboratorios. Sus productos se utilizan en farmacéuticas líderes como Pfizer, Moderna o Bayer, así como en universidades y centros de investigación de más de 70 países de los cinco continentes. Su tecnología permite trabajar con datos de laboratorio de forma más ágil y precisa, lo que contribuye a acelerar procesos de investigación en ámbitos como la química, la farmacia o la industria.

Mestrelab nació hace veinte años impulsada por el químico Carlos Cobas, actual director científico de la empresa, junto con su CEO, Santiago Domínguez, y el profesor Javier Sardina. El origen del proyecto estuvo en una necesidad detectada durante la tesis doctoral de Cobas: los datos obtenidos en experimentos de resonancia magnética nuclear solo podían procesarse en el propio equipo. Aquella limitación llevó al desarrollo de un software que permitía acceder a los datos y tratarlos desde cualquier punto.

Con el paso del tiempo, la empresa fue ampliando su tecnología a nuevas técnicas analíticas, hasta cubrir hoy la práctica totalidad de las herramientas que se emplean en los laboratorios. Hace tres años se creó el Centro de Investigación Mestrelab (CIM), subvencionado por la Axencia Galega de Innovación y financiado por la Xunta de Galicia, que incorporó un laboratorio propio para desarrollar aplicaciones también desde la parte experimental. El equipo está formado por investigadores, en su mayoría doctores químicos, programadores y especialistas en control de calidad de productos.

Algoritmos para leer mejor los datos

La directora del laboratorio de la compañía, la doctora Karen Vilela, explica que las matemáticas son esenciales cuando se desarrollan nuevas aplicaciones analíticas. “Cuando estamos trabajando en nuevas aplicaciones analíticas, uno de los puntos clave es echar mano de las matemáticas para solventar las limitaciones que tiene el equipamiento científico. Mediante el desarrollo de algoritmos, podemos interpretar mejor los datos experimentales y así optimizar los procesos”, señala.

Karen Vilela / cedida

En esa línea, Mestrelab utiliza distintas herramientas matemáticas para extraer información útil a partir de datos complejos. La empresa también está incorporando de forma creciente algoritmos de inteligencia artificial, desde técnicas de aprendizaje automático hasta redes neuronales profundas, con el objetivo de automatizar tareas y analizar grandes volúmenes de información generada en los laboratorios.

La relación con el CITMAga resulta especialmente relevante en proyectos con una fuerte componente estadística. Según Vilela, conocer cuántos experimentos son necesarios para que una solución analítica sea fiable es una cuestión clave para la empresa. Por eso, la colaboración con investigadores matemáticos ayuda a reforzar la precisión de sus desarrollos y a mejorar la confianza en los resultados.

Mestrelab forma parte de SciY, la división de software de Bruker, una multinacional de equipamiento analítico que trabaja en la automatización completa de los laboratorios. En este contexto, el equipo compostelano se encarga de automatizar flujos de trabajo y procesar datos científicos para agilizar la toma de decisiones en laboratorios industriales.

El caso de Mestrelab será uno de los ejemplos que se presenten en el Industry Day del CITMAga, una jornada orientada a acercar la investigación matemática a las necesidades concretas de las empresas. Su trayectoria muestra cómo una disciplina que a menudo se percibe como abstracta puede tener una aplicación directa en sectores de alto valor añadido, desde la industria farmacéutica hasta la automatización de laboratorios.