Galicia busca en el diálogo social la clave para atajar el absentismo laboral

La Xunta considera que el diálogo social es la vía más adecuada para abordar el aumento del absentismo laboral en colaboración con sindicatos y patronal. Así lo defendió este lunes el secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, durante el acto organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia para presentar el informe sobre absentismo elaborado por expertos de las universidades de Santiago y Vigo.

Fernández explicó que el objetivo del Gobierno gallego es presentar entre este mes y el próximo, en el marco del Diálogo Social, los primeros avances del plan integral contra el absentismo laboral en Galicia. La Xunta, según subrayó, quiere trabajar “con el máximo respeto” a los derechos legítimos de las personas trabajadoras y buscando la colaboración de los agentes sociales.

El responsable autonómico avanzó también que en ese mismo ámbito se abordará el diseño de la próxima Estrategia de Bienestar Laboral, en la que ya trabaja la Xunta. Este documento incidirá, entre otros aspectos, en el bienestar en el trabajo y en la prevención del absentismo.

Segunda comunidad con mayor incidencia

Durante la presentación, en la que también participaron el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, y el catedrático de la USC Santiago Lago, se expusieron los principales datos del informe. El documento sitúa a Galicia como la segunda comunidad autónoma con mayor incidencia del absentismo laboral, tanto por porcentaje de jornadas perdidas como por duración media de las incapacidades y prevalencia de procesos de larga duración.

El estudio señala que más del 60 % de las empresas consultadas reconoce que el absentismo afecta de forma alta o muy alta a su rendimiento operativo. Este impacto se traduce también en costes económicos relevantes: en 2024 supuso casi 985 millones de euros para la Seguridad Social y 964 millones para las empresas.

El informe calcula además que, si Galicia igualase los niveles medios de absentismo del conjunto estatal, el ahorro potencial para las empresas sería de 170 millones de euros. En términos de Producto Interior Bruto, el impacto alcanzó los 2.268 millones de euros, aproximadamente el 3 % del PIB gallego.

Fernández afirmó que estos datos evidencian una realidad que debe abordarse con “rigor y responsabilidad”. En este sentido, señaló que la Xunta buscará medidas para reducir el impacto negativo del absentismo mediante la disminución de las bajas evitables, el refuerzo de la prevención de riesgos laborales, la mejora del bienestar en el trabajo y la optimización de los procesos de gestión y control para evitar prolongaciones innecesarias.

El secretario general también se refirió a la necesidad de actuar frente a posibles abusos, siempre desde el respeto a los derechos laborales. En su intervención, insistió en que el Diálogo Social será la herramienta fundamental para analizar el fenómeno, escuchar a empresarios y sindicatos y promover medidas eficaces frente a un problema con efectos directos sobre empresas, trabajadores y la economía gallega.