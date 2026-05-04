Las ventas de coches nuevos en Galicia se disparan un 23,6% en abril, con los híbridos y eléctricos 'tirando del carro'

Las matriculaciones de turismos nuevos crecieron con fuerza en Galicia durante abril y consolidaron el buen arranque de año del mercado automovilístico en la comunidad. Según los datos difundidos por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam, se registraron 2.747 ventas, un 23,6 % más que en el mismo mes de 2025. El dato destaca especialmente porque triplica el avance medio de España, donde el mercado subió un 8,4 % y alcanzó las 106.862 unidades.

El principal motor de este crecimiento fue el tirón de los vehículos híbridos y eléctricos, que sumaron 2.202 matriculaciones en Galicia, un 40 % más que un año antes. Estas motorizaciones representaron ya el 80 % de los coches nuevos vendidos en la comunidad durante abril, confirmando el cambio de tendencia en las preferencias de compra.

Frente al avance de las motorizaciones alternativas, los vehículos de combustión siguieron perdiendo peso. Los modelos de gasolina se quedaron en 478 unidades, un 7,4 % menos que en abril de 2025, mientras que los de gasóleo apenas alcanzaron las 67 matriculaciones, con una caída cercana al 50 %.

Un arranque de año por encima de España

La evolución de abril refuerza el comportamiento positivo del mercado gallego en el conjunto del año. Entre enero y abril, Galicia acumuló 10.919 matriculaciones, un 25 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El crecimiento vuelve a situarse muy por encima de la media española, donde las ventas de turismos aumentaron un 7,8 %, hasta las 407.389 unidades.

En el conjunto del país, el mercado superó por segundo mes consecutivo la barrera de las 100.000 unidades mensuales, apoyado en el avance de los electrificados y en la fortaleza de los híbridos convencionales. Los eléctricos puros alcanzaron en abril las 9.723 unidades, un 42,8 % más, mientras que los híbridos enchufables sumaron 13.035 ventas, con un crecimiento del 42,3 %.

Los turismos electrificados, que incluyen eléctricos puros e híbridos enchufables, representaron en abril el 21,3 % del mercado nacional, con 22.758 unidades. En el acumulado del año, este segmento alcanzó las 85.724 matriculaciones, un 54 % más que en el mismo periodo de 2025, y supone ya el 21 % del total.

Los híbridos no enchufables se mantuvieron como la motorización más demandada en España, con 50.018 operaciones en abril y una cuota del 46,9 %. En cambio, la gasolina cayó un 19,9 %, aunque sigue siendo la segunda opción más vendida, mientras que el diésel retrocedió un 28,8 % y quedó con una cuota de apenas el 3,7 %.

El sector valoró positivamente los datos, aunque con cautela. Anfac destacó que abril mantiene la senda alcista del mercado pese al efecto de los festivos de Semana Santa. Faconauto, por su parte, advirtió de una menor actividad comercial en los concesionarios y de una cartera de pedidos más reducida, mientras que Ganvam señaló que, si continúa la tendencia actual, el mercado español podría superar los 1,2 millones de vehículos matriculados al cierre del año.