BBVA eleva a 12.600 millones su negocio sostenible en España hasta marzo

BBVA canalizó 12.600 millones de euros en negocio sostenible en España durante el primer trimestre del año, un 8,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La entidad refuerza así su apuesta por la financiación de proyectos vinculados a la transición energética, la eficiencia energética, la descarbonización y el desarrollo de soluciones que ayuden a empresas, instituciones y particulares a avanzar hacia una economía más sostenible.

La cifra registrada en España representa el 35% del total del Grupo BBVA, que alcanzó los 36.000 millones de euros en negocio sostenible hasta marzo, un 33% más en términos interanuales. Con este avance, el banco acumula ya 170.000 millones de euros desde el inicio de su nuevo objetivo de canalización de negocio sostenible, fijado en 700.000 millones de euros para el periodo 2025-2029.

Del total canalizado por el grupo entre enero y marzo, 27.000 millones de euros, el 76%, correspondieron al ámbito medioambiental, que incluye cambio climático y capital natural. Los otros 9.000 millones, el 24%, se destinaron al ámbito social.

Por mercados, España fue la principal geografía en canalización de negocio sostenible durante el trimestre, con ese 35% del total. Le siguieron Turquía, con un 17%; México, con un 16%; y América del Sur, con un 9%. El resto de áreas geográficas sumaron el 23%.

Financiación y banca transaccional concentran la mayor parte del negocio

Por tipo de producto, la financiación y la actividad de banca transaccional representaron el 86% del total canalizado en el trimestre. El mercado de capitales aportó un 10%, mientras que la financiación de proyectos supuso el 4%.

En el segmento de clientes mayoristas, BBVA CIB canalizó 18.000 millones de euros, un 31% más que en el primer trimestre del año anterior. La entidad destacó el avance de líneas estratégicas como la financiación de tecnologías limpias, conocidas como cleantech, las soluciones de confirming sostenible y la financiación de proyectos de energías renovables.

Esta última actividad alcanzó los 1.500 millones de euros en el trimestre, con una aportación especialmente relevante de Europa y Estados Unidos.

Las pymes impulsan el fuerte crecimiento del cliente minorista

La Banca de Empresas e Instituciones canalizó 13.000 millones de euros, un 24% más en tasa interanual. Según BBVA, este segmento mantuvo una evolución positiva en todos los países, con especial dinamismo en Colombia, donde creció un 61%. Además, la generación de nuevos negocios alcanzó los 1.376 millones de euros en el acumulado del año, con especial impulso de México y Turquía.

Entre las principales palancas de crecimiento, la entidad señala el asesoramiento en sostenibilidad y el acompañamiento especializado en sectores como el agro, la economía circular y las infraestructuras.

El mayor crecimiento interanual se produjo, sin embargo, en el cliente minorista. BBVA canalizó en este segmento 5.000 millones de euros en negocio sostenible en el primer trimestre de 2026, un 68% más que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de esta área destacó especialmente el negocio de pymes, con 2.286 millones de euros canalizados, lo que supone un incremento del 198% interanual.

Más peso para los proyectos medioambientales

En el desglose por segmento y ámbito de actuación, el negocio vinculado al área medioambiental sumó 16.000 millones de euros en clientes corporativos, 10.000 millones en empresas y 2.000 millones en minoristas.

En el ámbito social, la canalización alcanzó 2.000 millones de euros en clientes mayoristas, 3.000 millones en empresas y otros 3.000 millones en minoristas.

Estos datos reflejan el peso creciente de la financiación vinculada a proyectos de eficiencia energética, movilidad sostenible, rehabilitación de edificios, energías renovables y soluciones para reducir emisiones.

Semana de la Sostenibilidad en España

Coincidiendo con estos resultados, BBVA celebra en España la Semana de la Sostenibilidad, una iniciativa que reúne durante cuatro jornadas a empresas, administraciones públicas y expertos para analizar los grandes retos de la transición sostenible.

Las sesiones abordarán cuestiones como la transformación del sistema energético, los procesos de descarbonización, la rehabilitación de edificios, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la movilidad sostenible urbana e interurbana, la economía circular, la gestión de recursos como el agua y los residuos, y las oportunidades relacionadas con el reto demográfico.

Durante la apertura, José García Casteleiro, director de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España, destacó que la autonomía energética se ha convertido en un elemento clave para las empresas. “La autonomía energética es un factor de resiliencia empresarial que nos permite transformar la sostenibilidad en una palanca de competitividad y una oportunidad de negocio real”, señaló.

García Casteleiro defendió también la necesidad de colaboración entre bancos, empresas y sector público para aprovechar las oportunidades ligadas a la transición energética.

La primera parte de la semana estará centrada en la eficiencia energética en edificios, la movilidad sostenible para instituciones y la descarbonización en empresas. El cierre de esta parte correrá a cargo de Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB de BBVA.

La clausura tendrá lugar el 7 de mayo, con una doble agenda. Por la mañana se celebrará una sesión dedicada a la economía circular y por la tarde una jornada sobre crecimiento y reto demográfico, a cargo de Ángel Giménez Palazón, responsable de Sostenibilidad de BBVA España. La semana será clausurada por Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista de BBVA en España.

Un objetivo de 700.000 millones hasta 2029

BBVA enmarca estos avances dentro de su estrategia global de sostenibilidad, que gira en torno a tres ejes: el clima, el capital natural y las oportunidades en el ámbito social.

El banco se ha fijado como objetivo canalizar 700.000 millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029. Esta meta supone más que duplicar el objetivo anterior, que era de 300.000 millones de euros entre 2018 y 2025 y que la entidad alcanzó en diciembre de 2024, un año antes de lo previsto.

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Con el nuevo plan, BBVA eleva su ambición y reduce el plazo de ejecución, ya que pasa de un objetivo a ocho años a otro de cinco. La entidad sostiene que la sostenibilidad se ha convertido en una palanca de crecimiento, generación de nuevos negocios y acompañamiento a clientes en sus procesos de transformación.