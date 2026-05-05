Empresas, instituciones y expertos debatirán en Sober sobre la simbiosis entre el rural y la industria

La localidad de Sober se convertirá esta semana en uno de los principales puntos de encuentro económico de Galicia con la celebración de O Encontro Sober 2026: Diálogos Rural e Industria, un foro impulsado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) que reunirá los días 7 y 8 de mayo en el Áurea Palacio de Sober, en Lugo, a representantes de empresas, instituciones y expertos para reflexionar sobre el futuro del rural gallego y su relación con la industria.

La cita llega con una programación orientada a generar alianzas reales entre sectores, facilitar contactos útiles y ofrecer herramientas prácticas al tejido productivo. El objetivo es reforzar la competitividad de las organizaciones vinculadas al territorio y abrir nuevas vías de colaboración entre empresas, administración, universidad y emprendedores.

El encuentro contará además con un seminario previo de inteligencia corporativa, previsto para el miércoles 6 de mayo, que será impartido por Fulton Armstrong, ex alto cargo de la CIA. Esta sesión servirá como antesala de un programa que abordará desde la innovación pesquera hasta la economía circular, la transición energética, el relevo generacional y la proyección exterior de Galicia.

Emprendimiento y relevo generacional

Uno de los ejes del foro será la creación de espacios pensados para favorecer la conexión directa entre profesionales, empresas y nuevos proyectos. Entre ellos destaca el Espacio Polos de Emprendimiento, que incluirá un punto de asesoramiento en remuda generacional y oportunidades de networking con emprendedores.

La organización busca así dar respuesta a uno de los grandes retos del rural: garantizar continuidad en empresas, explotaciones y negocios vinculados al territorio. El relevo generacional será tratado no solo como una necesidad demográfica, sino también como una oportunidad para modernizar actividades tradicionales, incorporar innovación y fijar población.

La programación incorporará también degustaciones de productos con sellos DOP e IXP, impulsadas por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Esta iniciativa pretende poner en valor la certificación oficial como herramienta de diferenciación, competitividad y desarrollo rural.

Economía circular y sostenibilidad empresarial

La sostenibilidad tendrá un papel destacado en el programa. Una de las sesiones centrales será “Cervezas Circulares”, protagonizada por Manel Piñón, director de Trade Marketing de Hijos de Rivera, que explicará cómo integrar el compromiso medioambiental y la economía circular en la estrategia de marca.

Este enfoque se ampliará en la mesa “Alianzas entre economía y entorno”, en la que participarán Celso Penche, de Cobre San Rafael; Antonio Casal, de ENCE; Mariola Domenech, de Acciona Energía; y Norberto Penedo, del Igape. El debate estará moderado por Alfredo Echevarría, del Instituto Español de Analistas.

La sesión analizará cómo las empresas pueden crecer manteniendo una relación más equilibrada con el entorno, en un contexto marcado por la transición energética, la gestión responsable de los recursos y la necesidad de compatibilizar actividad económica con impacto positivo en el territorio.

Alimentación, sector forestal y talento

El bloque agroalimentario estará representado en la mesa “Cuidar el entorno, cultivar el futuro”, que reunirá a voces del sector primario, la distribución y la administración. Participarán Román Sánchez, de la Cooperativa A Carqueixa-Ternera Gallega Suprema; Juan Luis Méndez, de Vinigalicia Familia Bodeguera; Gloria Fernández, de Gallega de Patatas; y Jorge Eiroa, de Vegalsa-Eroski.

En esta mesa también intervendrá la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, con la periodista Marta Docampo como moderadora. El debate se centrará en los retos del territorio, la producción agroalimentaria, la valorización del producto gallego y la relación entre el campo, la distribución y el consumidor.

El sector forestal gallego contará con un espacio específico bajo el título “El sector forestal gallego: productividad, ordenación y empleo”. En él participará Luisa Piñeiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia, que abordará la importancia de la planificación, la gestión forestal y la generación de actividad económica en el rural.

De las rías al mundo

La internacionalización será otro de los grandes temas de O Encontro Sober 2026. El espacio “De las rías al mundo” pondrá el foco en el sector pesquero y conservero, dos ámbitos clave para la economía gallega y para la proyección exterior de la comunidad.

El debate estará guiado por Isabel Cañas, de la Confederación de Empresarios de Galicia, y contará con la participación de Lupe Murillo, de Conservas Pescamar; Roberto Alonso, de ANFACO-CECOPESCA; e Isaac Rosón, director xeral de Pesca de la Xunta de Galicia.

La mesa analizará las oportunidades de los productos del mar en los mercados internacionales, los retos de competitividad, la innovación en la industria conservera y el papel de Galicia como referente pesquero.

Tradición como estrategia de impacto positivo

El programa incorporará también una mirada cultural y social con la mesa “A Nosa Verbena: tradición y origen como estrategia de impacto positivo”. La jornada se cerrará con una verbena a cargo de Antonio Barros, con la que la organización quiere reivindicar estas celebraciones como espacios de convivencia, identidad y transmisión cultural.

O Encontro nació en 2021 como una iniciativa de Cesuga para crear un espacio de reflexión estratégica sobre Galicia. Desde entonces, el foro ha celebrado cinco ediciones, más de 100 paneles de debate y ha reunido a unos 5.000 asistentes. Su propuesta combina dos escenarios: Sober, centrado en el papel del rural y la industria, y A Toxa, orientado a la internacionalización y la economía abierta.

Las últimas inscripciones para profesionales y empresas siguen abiertas a través de la web oficial de O Encontro, donde puede consultarse el programa actualizado y los detalles de las jornadas.