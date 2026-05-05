Fearmaga reclama un plan urgente para renovar las infraestructuras de madera en Galicia

La Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) reclama a la Xunta de Galicia, a Portos de Galicia y a la Demarcación de Costas la puesta en marcha de un plan urgente de inspección, mantenimiento y renovación de las infraestructuras exteriores de madera existentes en la comunidad.

La organización ha trasladado por escrito su preocupación a las distintas administraciones ante el progresivo deterioro de pasarelas, paseos marítimos, accesos a playas, miradores, torres de observación, refugios y otros elementos asociados a rutas naturales. Según advierte, muchas de estas estructuras presentan deficiencias que pueden suponer un riesgo para la seguridad de los usuarios.

La petición llega después de varios accidentes recientes ocurridos en España, algunos con consecuencias mortales, como el registrado en Santander, que ha reabierto el debate sobre la conservación de este tipo de instalaciones. Fearmaga sostiene que el problema no está en el material, sino en la falta de una supervisión continuada.

El invierno agravó el estado de muchas estructuras

A la falta de mantenimiento se suma el impacto del último invierno, el más húmedo del último cuarto de siglo. Según la federación, el incremento de las precipitaciones, un 81% superior a lo habitual, agravó el estado de muchas infraestructuras exteriores que ya presentaban problemas previos.

En Galicia, Fearmaga señala que existen ejemplos de deterioro en distintos puntos del territorio, tanto en zonas costeras como en rutas fluviales y senderos naturales. El desgaste, la humedad acumulada y la ausencia de revisiones periódicas pueden debilitar las estructuras y reducir su vida útil.

“La madera es segura, el problema es la falta de mantenimiento”

El presidente de Fearmaga, Elier Ojea, defiende el uso de la madera en infraestructuras exteriores y subraya que se trata de un material fiable cuando se conserva correctamente.

“La madera es segura, el problema es la falta de mantenimiento”, afirma Ojea, que recuerda que este material es “estructural fiable, sostenible y plenamente adecuado para este tipo de infraestructuras, siempre que se apliquen protocolos de conservación adecuados”.

La federación alerta, sin embargo, de que los incidentes recientes y el deterioro visible de algunas instalaciones están generando una percepción negativa hacia la madera que, a su juicio, perjudica de forma injusta al conjunto del sector.

Un plan similar al aplicado en carreteras

Fearmaga recuerda que otros materiales también se han visto afectados por las lluvias del invierno, como el asfaltado de la red viaria. En esos casos, tanto el Gobierno de España como la Xunta de Galicia han activado planes específicos de emergencia y refuerzo para reparar daños.

Por ello, la federación considera necesario aplicar un criterio similar a las infraestructuras exteriores de madera. Reclama un plan específico que permita identificar los puntos más deteriorados, actuar sobre las instalaciones con mayor riesgo y evitar situaciones de abandono por falta de claridad competencial.

Cartas a la Xunta, Portos y Costas

La organización ha remitido cartas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a las consellerías de Medio Rural, Infraestruturas e Mobilidade, Medio Ambiente e Cambio Climático y Economía e Industria. También ha trasladado su petición a Portos de Galicia y a la Demarcación de Costas.

Fearmaga solicita que el plan incluya una revisión coordinada de las estructuras, la clarificación de competencias entre administraciones, la incorporación de criterios técnicos de mantenimiento en los proyectos públicos y recursos económicos suficientes para garantizar la seguridad de los usuarios.

La federación también se ofrece a colaborar con las administraciones en la definición de soluciones técnicas y buenas prácticas que permitan mejorar la durabilidad de estas instalaciones.

Defensa de la madera como material sostenible

Fearmaga valora los esfuerzos de la Xunta para fomentar el uso de la madera en la construcción, pero considera que ese impulso debe ir acompañado de una gestión adecuada de las infraestructuras ya existentes.

La entidad recuerda que la madera es un material clave para la economía circular y la descarbonización, al tratarse de un recurso renovable que contribuye a reducir emisiones y favorece el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

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Fearmaga representa a cerca de 350 empresas del sector, alrededor del 75% de los rematantes de madera y de las industrias de aserrado de Galicia. Estas compañías generan empleo directo para unas 7.000 personas en la comunidad.