Galicia analizará la crisis del sector lácteo con una comisión de estudio en el Parlamento

El Parlamento de Galicia creará “cuanto antes” una comisión de estudio sobre el sector lácteo gallego para analizar la situación abierta tras la bajada del precio de la leche en origen por parte de las industrias. Así lo avanzaron este martes en Santiago el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, y el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, después de una reunión en la que ambas partes coincidieron en que este órgano es “el instrumento más acertado” para estudiar con detalle qué está ocurriendo y plantear soluciones.

La comisión nace en un contexto de fuerte preocupación entre los ganaderos gallegos, especialmente tras la firma de nuevos contratos lácteos que, según Unións Agrarias, fueron impuestos de forma unilateral por algunas industrias bajo la amenaza de dejar de recoger la leche. El sindicato sostiene que estos contratos podrían ser ilegales y denuncia que la bajada de precios coincidió con la entrada “masiva” de leche procedente de Francia y Portugal a precios que, a su juicio, podrían suponer una situación de competencia desleal.

Unións Agrarias había solicitado inicialmente una comisión de investigación, pero tras la reunión con el PPdeG acepta que se constituya una comisión de estudio, al entender que ya hay investigaciones administrativas y denuncias en marcha. La intención es que los resultados de esas actuaciones puedan incorporarse después al trabajo parlamentario.

Roberto García agradeció al Partido Popular su apoyo, “imprescindible” por ser el grupo mayoritario en la Cámara gallega, y confió en que la comisión permita elaborar un informe de conclusiones útil para impedir que se firmen contratos que paguen la leche por debajo del precio de coste y para cuestionar también los contratos de solo cuatro meses, que, según el sindicato, dejan a los productores en una posición de debilidad.

Denuncias ante Fiscalía, Competencia y AICA

La creación de esta comisión se suma a otras iniciativas ya impulsadas por Unións Agrarias. El sindicato presentó recientemente una denuncia ante la Fiscalía gallega contra las industrias lácteas por abaratar el precio que se paga en Galicia y por la importación “masiva” de leche desde Francia y Portugal.

Además, la organización agraria también acudió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la AICA gallega y a la AICA estatal. Según explicó García, los mecanismos de inspección ya están actuando en empresas de transporte que traen leche de otros países.

El dirigente sindical aclaró que no es ilegal importar leche, pero advirtió de que sí puede haber irregularidades si esa leche entra a un precio inferior al que se paga en el país de origen y se utiliza para presionar a la baja los precios en Galicia.

Unións Agrarias también ha contactado con la Consellería do Medio Rural para que revise todos los contratos y certifique que no existen incumplimientos. El objetivo, según el sindicato, es proteger a los productores frente a cualquier indicio de irregularidad, tanto en los contratos como en la entrada de leche de otros países.

La Xunta se comprometió a remitir cualquier posible ilegalidad a la Comisión Galega da Competencia y, si fuese necesario, a las autoridades estatales de competencia.

Un precio justo y viabilidad para las explotaciones

Alberto Pazos defendió que la comisión debe servir para “resolver los problemas” del sector y avanzar hacia una formación de precios “justa, equilibrada y viable”. El portavoz del PPdeG subrayó que el objetivo no es solo evitar que la leche se venda por debajo del coste, sino garantizar el futuro de todas las explotaciones ganaderas, especialmente de la gente joven que se está incorporando al campo.

Pazos destacó que Galicia es uno de los principales territorios productores de leche de España y de Europa, con un producto de “enorme calidad”. Por eso, defendió que el trabajo parlamentario debe hacerse con un talante constructivo, escuchando a productores, industria, distribución y administraciones.

La comisión deberá analizar la relación entre ganaderos, industria transformadora y distribución, así como posibles cambios en el paquete lácteo, en la Ley de la Cadena Alimentaria y en los mecanismos de formación del precio de la leche.

Unións Agrarias pide reforzar la posición del ganadero

Roberto García insistió en que el problema de fondo es la falta de fuerza negociadora de los productores frente a la industria. A su juicio, la comisión debe responder a preguntas clave: cómo reforzar el papel del ganadero en la negociación, cómo evitar que tenga que tirar la leche si no acepta las condiciones impuestas y cómo garantizar que el consumidor conozca con claridad el origen del producto que compra.

En este sentido, defendió que el etiquetado permita saber si la leche procede de Galicia, del resto de España o de otros países. Para Unións Agrarias, esta información no solo protege a los productores, sino también a los consumidores, que tienen derecho a conocer el origen real de la leche.

El sindicato también quiere que las conclusiones de la comisión se remitan al Estado para impulsar cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria. García considera que, después de cinco años, hay aspectos de la norma que “no están funcionando” y que deben corregirse para evitar nuevas crisis de precios.

Comparecencias de ganaderos, industria y distribución

El objetivo de Unións Agrarias es que en la comisión comparezcan representantes de las explotaciones ganaderas, de la industria láctea y de la distribución, de forma que se pueda “construir entre todos un nuevo modelo”.

García reclamó que participen también las cadenas de distribución que canalizan buena parte de la leche líquida, especialmente a través de la marca blanca, así como las industrias, cuya actividad depende directamente de los ganaderos.

El líder sindical defendió que Galicia debe decidir qué modelo productivo quiere para el futuro. Recordó que el sector lácteo no solo tiene importancia económica, sino que sostiene la vida de muchas comarcas, fija población, gestiona territorio y genera actividad en empresas de servicios, maquinaria y transporte.

También alertó de la pérdida progresiva de productores. Según explicó, Galicia cuenta con alrededor de 5.000 ganaderos, pero el 65% de ellos produce solo el 21% de la leche. Para Unións Agrarias, este dato demuestra que el sector necesita una reflexión de fondo para evitar que desaparezcan explotaciones familiares y se debilite el medio rural.

La comisión podría constituirse antes de mediados de julio

El portavoz parlamentario del PPdeG afirmó que su intención es “agilizar lo máximo posible” la puesta en marcha de la comisión para que pueda estar constituida en este mismo periodo de sesiones, que concluye a mediados de julio.

Pazos explicó, no obstante, que todavía queda por definir la extensión de los trabajos, el plan de comparecencias y la documentación que se solicitará. “Desde luego, para su constitución, a comenzar los trabajos y después veremos a qué ritmo avanza”, señaló.

El popular insistió en que el objetivo fundamental es que las conclusiones de la comisión tengan recorrido más allá de la crisis actual y sirvan para proporcionar un modelo viable a largo plazo para el sector lácteo gallego.

Roberto García reconoció que puede ser difícil tener conclusiones definitivas antes de la próxima renovación de contratos, pero defendió que nada impide que las propuestas que se vayan debatiendo en la comisión puedan empezar a aplicarse antes, siempre que exista voluntad por parte de la industria, la distribución y las administraciones.

Tras la reunión con el PPdeG, Unións Agrarias prevé mantener contactos con el resto de grupos parlamentarios para lograr que la comisión no se convierta en un espacio de reproches partidistas, sino en una herramienta útil para proteger a los ganaderos gallegos y dar estabilidad a uno de los sectores estratégicos de Galicia.