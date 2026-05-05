Grupo Lence lanza el II Observatorio Activistas del Rural para potenciar el liderazgo femenino

El futuro del rural no se entiende sin escuchar a quienes lo sostienen cada día. Con esa idea, Grupo Lence ha puesto en marcha el II Observatorio Activistas del Rural, una iniciativa centrada este año en el liderazgo femenino en el campo y en el papel de la mujer como motor económico, social y demográfico del territorio.

La compañía gallega, con sede en Lugo, busca conocer de primera mano la realidad de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural, así como los obstáculos que afrontan en ámbitos como la visibilidad, el acceso a puestos de responsabilidad, la autonomía económica, la conciliación, los cuidados y la participación en órganos de decisión.

El estudio recogerá la opinión de personas, empresas y asociaciones vinculadas al rural. Grupo Lence mantiene como referencia los núcleos de menos de 10.000 habitantes situados fuera de áreas urbanas y con predominio de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o industriales.

La presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, defiende que es necesario escuchar al territorio para diseñar respuestas útiles. “Es imprescindible escuchar y poner en valor la voz al rural para conocer la situación de las mujeres que lo habitan. Solo así podremos diseñar soluciones reales que impulsen su liderazgo, su autonomía y el desarrollo sostenible de nuestros territorios”, señala.

La participación se articulará a través de una encuesta de unos diez minutos, abierta a personas que residan, trabajen o tengan impacto directo en el desarrollo del rural. El cuestionario abordará cuatro grandes bloques: visibilidad y liderazgo, empleo y autonomía económica, conciliación y cuidados, y visión de futuro.

Una radiografía para impulsar cambios

El objetivo del observatorio es combinar datos cuantitativos y cualitativos para obtener una imagen precisa de la situación actual. La empresa quiere identificar avances, barreras estructurales y oportunidades que permitan avanzar hacia un rural más equilibrado, inclusivo y sostenible.

Los resultados del II Observatorio Activistas del Rural se presentarán en el último cuatrimestre del año, en el marco del IV Foro Activistas del Rural, un espacio de diálogo entre agentes vinculados al desarrollo del territorio.

Esta segunda edición da continuidad al estudio realizado en 2025, en el que participaron más de 200 personas de las cuatro provincias gallegas. Aquel primer informe ya advertía de varios desafíos de fondo: el 96,6% de los encuestados consideraba que el relevo generacional no está garantizado y más del 64% detectaba una infrarrepresentación de la mujer rural.

El anterior observatorio también reflejó una preocupación extendida por la situación del rural. Tres de cada cuatro participantes valoraban negativamente su estado actual; el 71,2% consideraba inadecuado el acceso a servicios básicos; el 64,4% veía insuficiente la conectividad digital; y el 84% opinaba que los apoyos institucionales no eran suficientes.

A pesar de esas dificultades, el informe también dejaba margen para el optimismo. Seis de cada diez participantes creían que el rural está mejor que hace 15 o 20 años y el 68,8% confiaba en que será un entorno más atractivo para vivir y trabajar en la próxima década.

Con este nuevo estudio, Grupo Lence quiere profundizar en uno de los factores clave para el futuro del territorio: el papel de la mujer rural en la actividad económica, en la cohesión social y en la continuidad de la vida en los pueblos.

La compañía lucense, propietaria de marcas como Leyma y Río de Galicia, trabaja diariamente con más de 350 explotaciones ganaderas gallegas, el 75% de tamaño mediano y pequeño. Grupo Lence compra y transforma toda su producción en Galicia y es una de las principales empresas lácteas de la comunidad.