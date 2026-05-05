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El Gobierno aprueba la oferta de empleo público de este año: 27.232 plazas para la AGE

El Ejecutivo iguala el número de plazas sacadas a oposición el año pasado y refuerza especialmente los perfiles digitales

El ministro Óscar López participa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro Óscar López participa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

El Gobierno ha aprobado este martes en su Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) del año 2026, que sacará un total de 27.232 plazas para la Administración General del Estado (AGE), entre funcionarios y personal laboral.

"Es una oferta diferente. Tiene una gran prioridad, que es la digitalización y el uso de la iunteligencia artificial para mejorar los servicios que ofrecemos al ciudadano", ha explicado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. La OEP incluirá 1.700 plazas para profesionales TIC, un 42% más que el anterior, y por primera vez habrá la historia plazas de IA, ciberseguridad, científicos de dato. El conjunto de plazas requerirán de una formación obligatoria en IA. "Vamos a transformar empleos, no a destruir empleos", ha insistido el ministro.

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