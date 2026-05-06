Abanca destinará 725 millones de euros a la modernización de las empresas gallegas en colaboración con la CEG

La modernización del tejido empresarial gallego exige cada vez más inversión en energía, tecnología y adaptación normativa. En ese contexto, Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia han renovado su colaboración con un nuevo acuerdo que movilizará hasta 725 millones de euros para apoyar a empresas, pymes y autónomos en sus procesos de transformación.

El convenio fue firmado este miércoles en la sede de la CEG, en Santiago, por el director general Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites. Tras la firma, ambos analizaron las perspectivas de las empresas gallegas, condicionadas por la situación geopolítica y por la necesidad de reforzar su competitividad.

La nueva línea de financiación busca ofrecer soluciones a retos compartidos por buena parte del tejido productivo gallego. Entre ellos figuran la transición energética, la digitalización, la mejora de la productividad, la automatización de procesos y la adaptación a nuevas exigencias regulatorias.

Uno de los principales capítulos del acuerdo se centra en la energía. Las empresas podrán financiar inversiones para adoptar fuentes más respetuosas con el medio ambiente, reducir costes y disminuir su dependencia de las fluctuaciones del mercado de materias primas. También se contempla el apoyo a sistemas de almacenamiento energético, pensados para ganar autonomía ante interrupciones del suministro o en momentos en los que la generación solar o eólica no sea posible.

El convenio también pone el foco en la incorporación de inteligencia artificial y en el desarrollo de la automatización de procesos dentro de las empresas. Ambas herramientas se presentan como palancas para mejorar la productividad y afrontar la transformación que ya viven múltiples sectores.

Otro de los objetivos será facilitar la adaptación a normativas relevantes cuya entrada en vigor está en marcha o es próxima. Es el caso de Verifactu, que llegará a las empresas entre enero y julio de 2027 tras la prórroga aprobada el pasado año, o la normativa de ciberseguridad NIS2, ya vigente.

Más financiación y acompañamiento empresarial

Gabriel González Eiroa destacó que Abanca quiere “liderar la transformación real” de las empresas gallegas desde el conocimiento del territorio. Según explicó, más de 100.000 empresas en Galicia confían en la entidad para su actividad diaria o sus inversiones estratégicas.

El directivo señaló además que los datos del primer trimestre avalan el papel de Abanca como socio de las empresas. La entidad creció un 4,7% en crédito a este segmento de clientes, frente a una tendencia de estancamiento del sector. El crédito total a empresas representa ya el 45% del total, con nuevos aumentos respecto al año anterior.

Por su parte, Juan Manuel Vieites subrayó que el convenio supone un paso adelante en la relación entre Abanca y la CEG, y consolida una alianza estratégica para el desarrollo del tejido empresarial gallego. A su juicio, la ampliación de la financiación hasta los 725 millones de euros refleja la confianza entre ambas entidades y la voluntad de acompañar a las compañías en un momento de transformación profunda.

El presidente de la patronal gallega defendió que el acceso a financiación es hoy “más imprescindible que nunca” para garantizar la competitividad empresarial, especialmente en ámbitos como la transición energética, la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización o la ciberseguridad.

Vieites también destacó que las nuevas líneas contempladas en el acuerdo, junto con instrumentos como las líneas ICO, permiten dar una respuesta integral a los retos actuales de empresas y pymes. Según afirmó, no se trata solo de financiar, sino de acompañar a las compañías en su modernización y en la mejora estructural del tejido productivo.

El acuerdo incluye además un calendario de actividades formativas y divulgativas organizadas conjuntamente por Abanca y la CEG. Ambas entidades trabajan en una agenda anual con jornadas, foros empresariales, seminarios especializados, coloquios, encuentros internacionales y premios.

Dentro de esa programación, Abanca participará en una cumbre empresarial entre Galicia y Cataluña, que se celebrará a mediados de junio en Barcelona y estará coorganizada por la CEG. El objetivo será reforzar los lazos entre dos comunidades con fuerte conexión en sectores como la automoción, el textil y la alimentación, además de su papel como motores exportadores del país.