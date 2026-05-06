Empresas gallegas aprenden en Sober a convertir datos en análisis útil con expertos en servicios de inteligencia

En un escenario marcado por cambios rápidos, exceso de información y creciente desinformación, las empresas necesitan algo más que datos para tomar buenas decisiones. Ese fue el eje del seminario celebrado este miércoles en el Áurea Palacio de Sober, donde O Encontro Sober 2026 trasladó al ámbito empresarial la metodología de análisis utilizada por los servicios de inteligencia.

La sesión, titulada “Metodología de Análisis de los Servicios de Inteligencia aplicada a la empresa”, sirvió como antesala del foro que continuará este jueves y viernes en Sober, con mesas empresariales e institucionales centradas en la relación entre rural, industria, territorio e innovación.

El encuentro estuvo dirigido a profesionales, empresas y organizaciones interesadas en mejorar su capacidad de análisis en contextos inciertos. La idea central fue clara: no basta con acumular información, sino que hay que saber ordenarla, contrastarla e interpretarla para convertirla en decisiones útiles.

En la apertura, el presidente del Consejo Rector de Cesuga, Venancio Salcines, defendió la necesidad de crear espacios estables de cooperación en Galicia. “Han cambiado los tiempos demasiado rápido”, señaló, antes de subrayar que la economía gallega del siglo XXI debe entenderse desde el diálogo entre la industria y el rural.

Salcines puso como ejemplo compañías vinculadas directamente al territorio, como ENCE o Cobre San Rafael, y situó O Encontro como un espacio para construir sociedad civil, activar alianzas y reconocerse alrededor de intereses comunes. “Si todos amamos Galicia, ¿por qué no nos unimos por nuestro territorio?”, afirmó.

De los datos al análisis útil

La jornada fue introducida por Fernando Velasco, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, creada en 2005 mediante convenio con el Centro Nacional de Inteligencia.

Velasco centró su intervención en el papel de la tecnología en los procesos de decisión. Advirtió de que la ventaja competitiva no está en disponer de más datos, sino en transformarlos en análisis útil. También señaló que la inteligencia artificial puede servir como apoyo, pero no sustituye el trabajo de interpretar escenarios, riesgos, implicaciones y oportunidades.

La ponencia principal corrió a cargo de Fulton Armstrong, investigador sénior en American University y profesor adjunto en Syracuse University, con casi tres décadas de trayectoria en distintos cargos del Gobierno de Estados Unidos y experiencia previa como analista sénior.

Fulton Armstrong durante su intervención / cedida

Armstrong defendió la necesidad de reforzar una cultura de inteligencia como compromiso cívico y profesional. A su juicio, esa cultura pasa por buscar la verdad, contrastarla, hacerla llegar a quienes toman decisiones, combatir la “charlatanería” y promover la transparencia.

El experto alertó del impacto de la desinformación y de la comodidad cognitiva en la toma de decisiones. También pidió evitar actitudes como la negación o la minimización ante las crisis. “La información tiene que ser accionable y facilitar decisiones”, afirmó.

Armstrong animó a las empresas a buscar información en fuentes diversas, desde el propio sector hasta las administraciones, la academia y los medios de comunicación. También insistió en la importancia de admitir sesgos, abrirse a información nueva, explorar rutas alternativas, respetar la neutralidad del análisis y plantear distintos escenarios antes de decidir.

Tanto Armstrong como Velasco coincidieron en que la IA puede ayudar en algunas fases del ciclo de inteligencia, especialmente en el tratamiento de datos, pero no reemplaza la parte esencial del análisis: interpretar la información y dotarla de sentido.

El experto estadounidense recomendó identificar los impulsores que explican la evolución de una situación y que deben modificarse si se quiere cambiar el escenario. Entre ellos citó los intereses, las ideas y las instituciones.

Tras la ponencia, empresarios y agentes sociales participaron en una dinámica de trabajo por grupos para aplicar esta metodología al contexto internacional. Las mesas analizaron escenarios en Estados Unidos, China, la Unión Europea y América Latina, identificando impulsores, riesgos, oportunidades e implicaciones económicas para Galicia.

Los resultados se pusieron después en común y se tradujeron en aprendizajes prácticos para las empresas gallegas, desde la anticipación de riesgos hasta la detección de oportunidades y posibles alianzas.

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El seminario abrió la programación de O Encontro Sober 2026, que continuará los días 7 y 8 de mayo con la participación de empresas tractoras, instituciones y agentes relevantes del territorio. Impulsado por CESUGA, el foro nació en 2021 como un espacio para pensar Galicia desde la empresa, la universidad y las instituciones, con dos escenarios principales: Sober, centrado en el rural y la industria, y A Toxa, orientado a la internacionalización y la economía abierta.