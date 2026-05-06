Las grandes eléctricas sugieren abrir la red de transporte a otras empresas: "Hay retrasos de más de 10 años en las inversiones"

Las grandes eléctricas acusan a Red Eléctrica de retrasos de más de 10 años en el despliegue de la infraestructura necesaria para conectar nueva demanda y deslizan la idea de abrir la red de transporte a otras empresas para agilizar el proceso. Aelec, la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP, ha financiado un estudio, elaborado por PwC, que revela que más de la mitad de los nuevos proyectos de la red de transporte vinculados a la distribución previstos para los próximos cinco años son actuaciones sin ejecutar de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elabora cada seis años la planificación eléctrica, en la que se establecen todas y cada una de las actuaciones que debe llevar a cabo Red Eléctrica, en su condición de transportista único del sistema eléctrico. Estas infraestructuras son necesarias para que las distribuidoras puedan, posteriormente, conectar a sus clientes.

La nueva planificación 2026-2030 prevé la construcción de 254 subestaciones y 659 “posiciones” o puntos de conexión donde se engancha la nueva demanda. Pero según el análisis de PwC, el 63% de esas 254 nuevas subestaciones (161) corresponden con actuaciones que cuelgan de planificaciones anteriores y que todavía no se han ejecutado, con un retraso medio de 7,07 años. Hay 49 cuya demora supera los 10 años.

En el caso de los 659 puntos de conexión, el 61% (402) ya aparecían en planificaciones anteriores y arrastran un retraso medio de 5,7 años, mientras que 63 superan la década. No analiza PwC el motivo de todas estas demoras porque los distintos documentos de la planificación "no dan una causa pública de por qué se han retrasado", según explica el autor del informe y socio de la consultora, Alberto Martín. "Tiene que haber causas relacionadas con la ejecución y la obtención de permisos, pero de forma objetiva no hay causas que podamos trazar", añade.

Pero la directora de regulación de Aelec, Marta Castro, advierte de que "ni los problemas con los permisos, ni las declaraciones de impacto ambiental justifican retrasos de más de 10 años en las inversiones para ampliar las subestaciones" y señala directamente a Red Eléctrica: "En España hay un único transportista y esto a veces impide la agilización (de los proyectos). En otros países con una gran demanda como la nuestra, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos o Reino Unido, los reguladores abren procesos de licitación en la red a otros agentes".

De esta forma, Castro vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que otras empresas, distintas de Red Eléctrica, que en España opera en régimen de monopolio, puedan construir y gestionar la red de transporte: "En otros países se abre la licitación a otros agentes, no a los distribuidores. La experiencia lo que dice es que debemos remar entre todos y si la red de transporte está en un momento de estrangulamiento hay que encontrar los mecanismos más rápidos".

Nuevo esquema retributivo

Más allá de abrir la red a otras empresas, entre las fórmulas que plantean desde Aelec para agilizar ese proceso está desarrollar una "planificación más ágil y flexible" con actualizaciones anuales, en vez de cada seis años; así como mecanismos de "monitorización y seguimiento" de la ejecución para evitar retrasos. También, revisar los límites de inversión para facilitar las inversiones anticipatorias, que son aquellas que hacen referencia a proyectos maduros que se necesitan sin estar dentro de la planificación, así como adecuar el marco retributivo a estas inversiones.

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El Gobierno prevé elevar un 62% el límite a las inversiones en la red eléctrica hasta 2030, precisamente para fomentar esas nuevas inversiones. Y, según Aelec, entonces se deberá fijar una nueva fórmula para retribuir a las distribuidoras (lo que pueden cobrar por invertir en la red). El marco retributivo actual solo tiene en cuenta las inversiones necesarias para el crecimiento "vegetativo" de la demanda, pero todo lo que sea nueva demanda "debe ser incorporado en un nuevo modelo retributivo".