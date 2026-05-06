La china SAIC apunta a Ferrol para su primera planta de coches MG en Europa

La marca de coches china más vendida en toda la Unión Europea es MG, de SAIC Motor. El grupo ha apostado fuertemente por hacerse un hueco con el tirón de la enseña de origen británico, sus precios bajos y un rango de coches que cubren el grueso de los segmentos y motorizaciones, lo que le permitió superar en 2025 las 300.000 matriculaciones. Con cada aumento mensual de las ventas los mensajes de los directivos de la compañía apuntaban cada vez más hacia la necesidad de producir localmente los vehículos, barajando varios países. La margarita se fue deshojando y los planes están cada vez más claros: tras descartar Hungría, España es la gran favorita y, entre de todas las posibilidades que ofrece el país, la de Galicia es la que más convence a la empresa asiática. El cortejo de la Xunta ha crecido este año, incluyendo viaje y reuniones en China, y la decisión está más cerca que nunca para una planta que apunta definitivamente al norte de la comunidad. En concreto, a Ferrol.

Desde que este medio avanzó el interés creciente de SAIC por Galicia a finales de octubre, los pasos se han ido dando para perfilar la importante inversión, la primera de relevancia que captaría la región en el sector de la automoción desde la llegada del proveedor francés Snop en 2012. Aunque SAIC visitó el Puerto de Vigo, el polígono de la Plisan y se citó con proveedores, en aquella misma ronda de visitas la delegación asiática también se desplazó al norte gallego, sondeando emplazamientos en As Pontes, Narón o Ferrol.

Ambas puntas de la comunidad cumplían con los requisitos de la compañía, en especial en lo que se refiere al acceso a puerto, pero todo apunta a que la planta de coches, de concretarse, acabará en Ferrol. Según adelantó ayer el medio especializado La Tribuna de Automoción, SAIC pretende levantar su fábrica en el puerto exterior de la localidad gallega. Para ello, informan de conversaciones al más alto nivel con la Xunta para «realizar ajustes» necesarios para su operativa, lo que incluiría desplazar el proyecto de Windwaves (la antigua Nervión, que pertenece al grupo Amper).

Recreación de las instalaciones proyectadas por Amper en el puerto exterior de Ferrol / Amper

La empresa de estructuras fijas y flotantes para eólica marina accedió a una concesión por 30 años para una instalación de 7 hectáreas con planta de 10.000 metros cuadrados destinada a ensamblaje. Las obras no han comenzado y según fuentes conocedoras de la situación existen negociaciones con la Xunta para compatibilizar la llegada de SAIC con la actividad de Windwaves en Galicia.

La publicación también situó la producción inicial de la planta en torno a las 120.000 unidades al año. Una fabricación que se realizaría en esta primera fase a través del ensamblaje de coches despiezados en formato CKD (siglas para completely knocked down), es decir, trayendo todos los componentes (o prácticamente todos) por contenedor desde China. De ahí la importancia del puerto.

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Por el momento tanto la Xunta como MG descartan hacer declaraciones sobre las conversaciones o el emplazamiento final de la planta, como en las anteriores semanas. Windwaves, por su parte, no contestó a la consulta realizada al cierre de esta edición.