El gigante de la moda Primark renovará su tienda de As Cancelas en Santiago dentro de un plan inversor de 85 millones en la Península

El Centro Comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, entra en el nuevo plan de inversión de Primark para la Península Ibérica. La compañía internacional de moda destinará más de 85 millones de euros a España y Portugal en un programa que combina la apertura de nuevas tiendas con la renovación de establecimientos ya existentes. Entre estos últimos figura la tienda compostelana, que será remodelada dentro de la estrategia de la cadena para actualizar sus espacios comerciales y mejorar la experiencia de compra.

La inversión llega en un año especialmente significativo para Primark en España. En 2026 se cumplen 20 años desde la apertura de su primera tienda en el país, situada en el centro comercial Plenilunio, en Madrid. Dos décadas después, la compañía cuenta con 67 tiendas en España y se ha consolidado como una de las enseñas habituales en centros comerciales y grandes áreas de consumo.

En este contexto, Primark destinará 40 millones de euros al mercado español. La inversión servirá para abrir una nueva tienda en Talavera de la Reina, en el Centro Comercial Los Alfares, y para reformar once establecimientos repartidos por todo el país. La nueva apertura será la tienda número 68 de Primark en España y la segunda en la provincia de Toledo.

Primark Conde de Penalver / cedida

Además de As Cancelas, las renovaciones afectarán a tiendas situadas en Albacete, Algeciras, Cartagena, Cornellà de Llobregat, Fuengirola, Pamplona, Roquetas de Mar, Santander, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Algunas de estas actuaciones ya se han completado durante los primeros meses del año, como las de Albacete, Algeciras, Fuengirola y Pamplona.

Las reformas previstas incluirán una distribución del espacio más optimizada, una decoración renovada y un diseño adaptado al concepto de tienda más reciente de la compañía. También se incorporarán cajas de autopago, una de las novedades con las que Primark busca agilizar la compra y adaptar sus establecimientos a los nuevos hábitos de los clientes.

Más tiendas, reformas y empleo

El plan de inversión se completa con 45 millones de euros en Portugal, donde Primark abrirá cuatro nuevas tiendas en Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco y Setúbal. Además, la compañía ampliará su tienda de Forum Coimbra, uno de sus establecimientos más populares en el país vecino.

Entre las nuevas aperturas portuguesas destaca la primera tienda de Primark a pie de calle en Portugal, que se ubicará en el edificio Palladium, en la Rua de Santa Catarina, la principal calle comercial de Oporto. La compañía refuerza así su presencia en un mercado donde lleva 17 años operando.

En conjunto, la expansión en España y Portugal permitirá crear más de 300 nuevos puestos de trabajo en el sector retail. La mayor parte de estos empleos estarán vinculados a las nuevas aperturas e incluirán puestos a tiempo completo y parcial para dependientes, además de posiciones directivas.

El director general de Primark Iberia, Carlos Inácio, destacó que este plan supone un momento “histórico” para la compañía en la Península Ibérica. Según explicó, la inversión refleja la confianza de Primark en los mercados de España y Portugal y su compromiso a largo plazo con ambos países.

Inácio señaló que, en España, la compañía quiere aprovechar el aniversario de sus 20 años de presencia para reforzar la relación con sus clientes y comunidades locales. Tras haber consolidado una red nacional de tiendas, el foco está ahora en reinvertir en los establecimientos existentes para seguir ofreciendo una experiencia de compra actualizada.

En Portugal, añadió, Primark busca aprovechar el crecimiento de su popularidad para ampliar su presencia y llegar a nuevas ubicaciones. La compañía defiende que sus tiendas físicas siguen siendo una parte central de su modelo, tanto por su capacidad comercial como por su papel en la dinamización de centros comerciales y calles de compra.

La nueva inversión se suma a otros planes recientes de crecimiento de Primark en la Península Ibérica. En 2022, la compañía anunció 100 millones de euros para España, con ocho nuevas tiendas, una ampliación y la actualización de establecimientos existentes. En 2024, comunicó otros 40 millones de euros para Portugal, destinados a cuatro nuevas tiendas y una ampliación.

Con este nuevo programa, Primark refuerza su presencia en ambos mercados y consolida su apuesta por una red comercial basada en tiendas físicas, con espacios renovados y una oferta centrada en moda, belleza, hogar y productos básicos para el día a día a precios asequibles.