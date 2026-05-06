La spin-off de la USC PROA2 Health busca 500.000 euros en Galicia Biodays 2026

La investigación universitaria también busca abrirse camino en el mercado biotech. En esa conexión entre ciencia, empresa e inversión se sitúa PROA2 Health, una spin-off de la Universidade de Santiago, que participa en Galicia Biodays 2026 para presentar su proyecto ante más de 30 entidades y fondos de inversión. La iniciativa forma parte de las quince empresas, proyectos e iniciativas biotech seleccionadas en los XII BioInvestor Days, celebrados en Vigo dentro del foro organizado por Bioga.

El encuentro, que se celebra este miércoles y jueves en el Auditorio Mar de Vigo, reúne a compañías de Galicia, de otros puntos de España y del extranjero con potencial de crecimiento y necesidades de financiación para impulsar proyectos basados en investigación, transferencia de talento e innovación. En conjunto, las iniciativas buscan captar más de 12 millones de euros, con rondas que van desde los 50.000 euros hasta los 5 millones.

Galicia Biodays2026 / cedida

En el caso de PROA2 Health, la compañía busca 500.000 euros para avanzar en el desarrollo de soluciones nutricionales basadas en leche de vaca 100%. Su primer producto, PROA2 Care, es una fórmula infantil premium diseñada para mejorar la digestibilidad y la tolerancia del lactante. El proyecto se apoya en más de dos años de investigación sobre la composición y funcionalidad de la leche materna, con el objetivo de trasladar ese conocimiento a un producto con base científica y capacidad de crecimiento.

La presencia de esta spin-off refuerza el papel de la USC en un foro que conecta universidad, empresa e inversión. La Universidade de Santiago de Compostela figura además entre las entidades que respaldan esta tercera edición de Galicia Biodays, junto a instituciones y compañías como la Xunta de Galicia, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Zendal, CESGA, Universidade de Vigo, AINIA, ANFACO-CYTMA o CaixaBank DayOne.

Ciencia que busca mercado

La inauguración de Galicia Biodays 2026 contó con la participación del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades; y la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega.

Caballero defendió que la biotecnología genera “crecimiento económico y vida” y propuso que Vigo sea “para siempre” la sede de este foro de referencia de la industria biotecnológica del Espacio Atlántico Europeo. El presidente de Bioga agradeció la acogida de la ciudad y destacó la presencia de delegaciones internacionales, mientras que Cotelo subrayó que el sector lidera la “transferencia del conocimiento y talento”.

Los XII BioInvestor Days son uno de los ejes principales del encuentro. Según López Vilariño, el objetivo es que Galicia Biodays ayude a transformar el talento en proyectos tangibles y que las iniciativas basadas en investigación puedan presentarse ante inversores especializados en biotecnología.

Junto a PROA2 Health, participaron proyectos como BioSmartData, centrado en convertir datos clínicos en evidencia útil; Blue Route AI, orientado a la detección temprana y apoyo terapéutico en niños con trastornos del neurodesarrollo; NeoSensing, con una plataforma de detección molecular; Neurostech, que busca financiación de hasta 5 millones; Bioceanics, spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid centrada en omega-3 sostenible; Blue Food Tech, especializada en transformar subproductos pesqueros en alimentos; o Loutkar Robotics, que desarrolla dispositivos robóticos para rehabilitación neurológica.

La lista se completa con iniciativas como Sporalys, Wairua, RIR&Co, Cardio Pulse, VivoXpand, Scientific VideoGames y Brainsafe AI, además de otros proyectos vinculados a salud digital, alimentación, inteligencia artificial, robótica, veterinaria, sostenibilidad marina y transferencia científica.

En total, Galicia Biodays 2026 cuenta con 130 ponentes del ecosistema internacional de la biotecnología y más de 1.000 asistentes. El foro continuará este jueves en Vigo con nuevas sesiones centradas en la industria biotech, las ciencias de la vida, la inversión y la colaboración entre investigación, empresa y administración.