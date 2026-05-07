El Biopolo Sionlla de Santiago impulsa la biotecnología gallega en Galicia Biodays 2026

El Biopolo Sionlla, centro de innovación y colaboración público-privada en Galicia, participa en la 3.ª edición de Galicia Biodays 2026, el foro de referencia de la industria biotecnológica y las ciencias de la vida, que se celebra en el Auditorio Mar de Vigo. La cita, organizada por Bioga – Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia, reúne a más de 1.000 asistentes del sector y se convierte en un espacio clave para generar negocio, ampliar redes de contacto y promover proyectos innovadores.

Durante el evento, los responsables del Biopolo Sionlla ofrecieron información detallada sobre los laboratorios, espacios y condiciones del centro, con el objetivo de atraer proyectos y dar a conocer el Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas. Entre los representantes presentes se encontraban Ramón Lois, consejero delegado de Sionlla Biotech y secretario de la Junta Directiva de la Asociación Área Empresarial del Tambre; José Manuel Beceiro, gerente de la asociación; José Ortigueira, colaborador del Biopolo desde la constitución de su comité asesor; y Pablo López, de la Secretaría Técnica del centro.

El equipo concertó entrevistas con una docena de empresas biotecnológicas y organismos internacionales, incluyendo una compañía italiana, la multinacional suiza Lonza Group AG, FabRx, pionera en impresión 3D de medicamentos personalizados, Beauty Clúster —integrado por más de 250 empresas del sector cosmético—, un centro de investigación de Montevideo y diversas consultoras. Estas reuniones buscan consolidar alianzas estratégicas y explorar nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo tecnológico.

Un foro para conectar talento, inversión e industria

Galicia Biodays 2026 ofrece un amplio programa de actividades orientadas a fortalecer el ecosistema biotecnológico. Entre ellas destacan talleres prácticos, mesas redondas sobre tendencias del sector, sesiones plenarias con expertos internacionales, retos de innovación de empresas tractoras, espacios de networking, lonxa de talento para conectar y atraer profesionales, transferencia de conocimiento entre proyectos y mercado, reuniones one to one para generar negocio y la lonxa de inversores para potenciar la captación de financiación.

Este tipo de actividades permite que empresas, startups, universidades y centros de investigación puedan intercambiar experiencias, establecer sinergias y explorar nuevas vías de innovación, reforzando la posición de Galicia como bio-región de referencia internacional.

Motor de innovación biotecnológica

El Biopolo Sionlla, situado en el polígono de la Sionlla, en la Área Empresarial del Tambre, fue concebido como un centro de innovación y atracción de talento que impulsa sinergias entre empresas, centros de I+D, universidades y startups del sector biotecnológico. Su objetivo es consolidar a Santiago y Galicia como un referente internacional en biotecnología, ofreciendo servicios de incubación, crecimiento empresarial y transferencia tecnológica.

Actualmente, forman parte del Biopolo empresas y entidades como SunRock Biopharma, Zinpro, BFClima Tech, BIOGA, Unirisco, Neutron Insights, I-Grape Laboratory y Biosmartdata. Además, se espera la incorporación de nuevas firmas de Bioincubatech procedentes de la Universidad de Santiago, lo que permitirá ampliar aún más la oferta de servicios y potenciar la creación de proyectos innovadores en la región.

El Biopolo Sionlla se consolida así como un espacio estratégico para la innovación, el desarrollo empresarial y la colaboración público-privada, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema biotecnológico gallego y al posicionamiento de Galicia como un polo competitivo y referente internacional en ciencias de la vida.