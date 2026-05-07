Francia ganará la final del Mundial a España, según Bank of America

La Copa del Mundo de fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, EEUU y México, ha monopolizado el torrente informativo. Tanto es así que una de las mayores entidades financieras del mundo realizado su predicción para el ganador, subcampeón, pichichi y estrella de la competición. Bank of America (BofA) considera que Francia vencerá a España en la final del mundial, que Kylian Mbappé será el máximo goleador del torneo y Lamine Yamal el mejor jugador.

Los analistas del banco, el séptimo más grande del mundo y segundo de su país por volumen de activos bajo gestión, han llegado a esta conclusión a raíz de una encuesta realizada a 65 personas del departamento de Análisis Global del banco. Un 37% de los analistas predijeron que Francia ganaría el mundial, mientras que el 30% apostó por España. Argentina (9%), Brasil (9%), otros (9%) e Inglaterra (6%) fueron el resto de predicciones más repetidas.

Mbappé será 'pichichi'

En cuanto a los jugadores estrellas del torneo, el consenso fue claro. El capitán de la Selección francesa y estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, sería el máximo goleador del torneo. El delantero francés atraviesa unas semanas complicadas en su equipo, puesto que una lesión le ha alejado temporalmente de los terrenos de juego y, en vez de permanecer en Madrid para recuperarse, el futbolista ha decidido viajar a Italia junto a su pareja, Esther Expósito, algo que no ha sido bien recibido por los madridistas.

Por otra parte, los analistas del BofA predicen que la estrella del Barça y la Selección española, Lamine Yamal, se alzará con el galardón que premia al mejor jugador del torneo. Sin embargo, su desempeño no será suficiente para llevar a España a la gloria en Nueva York, donde se celebra la final. En otros escenarios, algunos analistas dan como vencedores del mundial a Argentina, el vigente campeón, o Brasil, comandada por el exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

En cuanto a las sorpresas, el BofA coloca como potenciales factores disruptivos a las selecciones de Noruega, que cuenta con futbolistas de primer nivel como Sorloth, Odegaard o Haaland; Marruecos, que viene de ganar la Copa África con la participación estelar de Brahim; o Japón, que en los últimos años ha dado un salto competitivo a nivel futbolístico a través de un juego vistoso y coordinado.

Los bancos aciertan

Los bancos han tenido éxito prediciendo a los ganadores de los mundiales en el pasado. En 2022, el banco de inversión londinense Panmure Liberum predijo correctamente la victoria de Argentina en Qatar, aunque colocó a Inglaterra, en vez de Francia, como su rival en la final. Cuatro años antes, en el mundial de Rusia, Goldman Sachs hizo uso de herramientas de minado de datos, machine learning y econometría para pronosticar que Brasil ganaría el mundial, aunque la vencedora fue Francia, e ignoró completamente el desempeño de Croacia, que quedó subcampeona.

Aquel año, la entidad japonesa Nomura Holdings fue la única que logró predecir la victoria de 'Les Bleus', utilizando predicciones basadas en el valor de los jugadores, el estado de forma de los equipos y sus logros históricos. Sin embargo, se equivocó con los otros tres equipos que participaron en la Final Four: Croacia, Bélgica e Inglaterra.

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Lluvia de millones

Al margen de las predicciones, se espera que este Mundial sea el más lucrativo de la historia, tal y como destaca 'Bloomberg'. Según BofA, que cita los informes presupuestarios de la FIFA, se prevé que los ingresos totales del ciclo cuatrienal comprendido entre 2023 y 2026 aumenten casi un 50%, hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares, frente a los 7.600 millones generados por el Mundial de 2022 en Catar. El torneo podría aportar hasta 40.900 millones de dólares al PIB mundial, según una estimación de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio.