Navantia y Urovesa se alían para dotar a 100 todoterrenos Vamtac de capacidades electrónicas de reconocimiento y seguridad táctica
Firman un contrato para incorporar el sistema SERT a los vehículos, siguiendo los buenos resultados de una primera fase realizada en 2014
Se trata de sistemas para un coche con la capacidad de «ver sin ser visto» y responde a un contrato cuya entrega comienza este año
Adrián Amoedo
La gallega URO Vehículos Especiales, Urovesa, y Navantia se han unido para dotar a los todoterrenos del Ejército español de capacidades electrónicas de reconocimiento y seguridad táctica. En concreto, se trata del contrato vinculado a un centenar de VERT, siglas para «Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre», los modelos Vamtac ST5 de la firma con sede en Santiago de Compostela que están equipados con el sistema SERT (Sistema de Exploración y Reconocimiento Terrestre) desarrollado por la empresa estatal.
Urovesa ha anunciado la firma de este contrato con Navantia que corresponde a la segunda fase de este programa VERT, cuya primera edición se remonta a 2014, momento en el que se decidió la fabricación y entrega de 16 unidades que, desde entonces, fueron testadas con éxito.
Este tipo de unidades son los vehículos 4x4 todoterreno de Urovesa que integran el SERT de Navantia, un pedestal optrónico sobre mástil desplegable. La firma gallega señala que tienen como principales cometidos los de reconocimiento, tanto de combate como en profundidad y seguridad táctica, en contacto próximo con las fuerzas enemigas y la población. Están concebidos como un vehículo terrestre de nueva generación con el denominador principal de «ver sin ser visto».
La entrega de los coches se realizará a lo largo del período 2026-2030, unos Vamtac que según Urovesa «aglutinan nuevos avances en diseño y en integración tecnológica.
«Este contrato supone un hito relevante en el avance del VERT, al permitir la maduración de una solución concebida para responder a los retos actuales y futuros de las operaciones terrestres, en un contexto marcado por la creciente complejidad de los escenarios de seguridad», completa la compañía, que asegura que con ello se «consolida la alianza estratégica» de las dos empresas.
El anuncio de Urovesa llega en un momento clave para el desarrollo de la industria de Defensa y tras haber logrado un nuevo contrato con Singapur, el tercero, para la entrega de 100 todoterrenos. Recientemente también presentó ante el Vam TL, el hermano pequeño del exitoso Vamtac, ante el rey Felipe VI, en unas demostraciones del Ejército de Tierra.
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