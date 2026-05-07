EEUU
Trump presiona a la UE y le da hasta el 4 de julio para cumplir el acuerdo comercial
Tras una conversación con Ursula Von der Leyen, el presidente estadounidense amenaza con aumentar los aranceles si la Unión Europea no cumple lo acordado
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que un nuevo ultimátum a la Unión Europea para que cumpla con el acuerdo comercial alcanzado el pasado año, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha calificado de "excelente".
"He mantenido una excelente conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (...) Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, según lo acordado, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos", ha declarado en un mensaje en sus redes sociales.
El inquilino de la Casa Blanca ha señalado que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" alcanzado en Escocia, que ha destacado como "el mayor acuerdo comercial de la historia".
"Hemos hablado de muchos temas, entre ellos nuestro total consenso en que Irán nunca debe poseer un arma nuclear. Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", ha agregado el mandatario.
Por su parte, Von der Leyen ha confirmado que el intercambio entre los dos líderes ha sido "muy positivo" y que Washington y Bruselas permanecen "plenamente comprometidas" con la aplicación del acuerdo comercial. "Se están logrando avances satisfactorios para la reducción de aranceles a principios de julio", ha destacado al respecto.
En alusión al conflicto en Oriente Próximo, la dirigente alemana ha reiterado que "Irán nunca debe poseer un arma nuclear", alegando que "los acontecimientos recientes han demostrado claramente que los riesgos para la estabilidad regional y la seguridad mundial son demasiado grandes".
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