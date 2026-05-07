Li Shufu, el 'Henry Ford' chino que desembarca en Almussafes

Detrás de Geely (el gigante que va a comprar parte de la factoría de Almussafes) está Li Shufu, un industrial conocido como el Henry Ford chino por la manera en que ha revolucionado la automoción en su país. El dueño de Geely es hijo de granjeros humildes, pertenece al partido comunista y acumula una fortuna de más de 15.000 millones de euros.

El empresario es visto (a nivel nacional e internacional) como el hombre que nació en una familia modesta de una zona rural y que creó un imperio económico gracias a su empuje. Un esfuerzo que, según analistas, recibió apoyo económico para que el negocio prosperara.

Su vida guarda algunos paralelismos con el fundador de Ford. El estadounidense Henry Ford nació en 1863 en una granja familiar en Springwells Township (Michigan), en el seno de una familia humilde de inmigrantes irlandeso-ingleses. Con su visión emprendedora y su esfuerzo se convirtió en un industrial que revolucionó la industria automotriz al fundar Ford Motor Company en 1903 y popularizar la cadena de montaje móvil. Con el icónico Modelo T (1908), democratizó el automóvil, haciéndolo asequible para la clase media.

Li Shufu es parte de la camada de empresarios chinos que creció bajo el rigor de Mao Zedong y aprovechó las oportunidades que se presentaron con la apertura exterior iniciada por Deng Xiaoping en la década de los ochenta. "Li se llevaba bien con Xi Jinping (el actual presidente chino) cuando este fue el secretario general del partido comunista en la provincia de Zhejiang entre 2002 y 2007", según informó BBC Mundo. El emprendedor nació en una aldea de la ciudad de Taizhou, en la provincia de Zhejiang, cuna de emprendedores que con los años se hicieron millonarios.

Al igual que Henry Ford, Li Shufu tenía habilidades innatas para la ingeniería y pasión por la innovación. Con ayuda de su padre, a los 23 años (en 1986) fundó Geely, una empresa que fabricaba frigoríficos y repuestos. El nombre Geely significa en chino mandarín "afortunado".

La empresa entró en la industria de la automoción en 1997 con la idea de producir coches que la gente común pudiera pagar y se convirtió en el primer fabricante de automóviles de propiedad privada en China. El gran salto a nivel internacional se produjo cuando en 2010 compró a Ford la marca de automóviles sueca Volvo.

En el centro, Li Shufu, en un acto en China. / Qilai Shen

Mercedes Benz

En 2018 adquirió casi el 10 % de las acciones del grupo alemán Daimler (Mercedes Benz) y se convirtió en aquel momento en el máximo accionista individual. El empresario invirtió 9.000 millones de dólares en Daimler. Actualmente, es el segundo máximo accionista de Mercedes con el 9,69 % de las acciones tras el grupo automovilístico chino BAIC (Beijing Automotive Group), que posee aproximadamente el 9,98 % de los derechos de voto.

La entrada en Daimler significó una nueva conquista del empresario chino en Europa, pero al mismo tiempo encendió las alarmas en el Gobierno alemán, preocupado por la puesta en peligro de la competitividad teutona.

Li Shufu es miembro del 14º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), un cargo destacado en un órgano asesor político que representa a diversos sectores, incluyendo a los empresarios privados. Li Shufu es reconocido como un "empresario comunista" pragmático que utiliza su posición en la CCPPC para abogar por políticas que apoyen la tecnología, la neutralidad de carbono y la industria automotriz china.

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Universidad Geely

Más allá de los negocios, el empresario es conocido por su labor filantrópica a través de la Fundación Benéfica Li Shufu y ha fundado instituciones educativas como la Universidad Geely. Continúa influyendo tanto en los negocios como en la política como miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.