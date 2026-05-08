Iberdrola renueva sus concesiones en Brasil y eleva su inversión hasta 9.000 millones

Iberdrola refuerza su posición en Brasil con la renovación anticipada de tres concesiones de distribución eléctrica y el lanzamiento de un nuevo plan de inversiones en redes de cerca de 50.000 millones de reales, unos 9.000 millones de euros, hasta 2030. La operación se realizará a través de su filial Neoenergia y permitirá al grupo duplicar prácticamente el esfuerzo inversor realizado en el país durante los últimos cinco años.

Las renovaciones corresponden a Neoenergia Coelba, en Bahía; Neoenergia Cosern, en Río Grande del Norte; y Neoenergia Elektro, en São Paulo y Mato Grosso do Sul, todas ellas por un periodo de 30 años. Estas concesiones se suman a la renovación anticipada obtenida en 2025 por Neoenergia Pernambuco, vigente hasta 2060, y a la concesión del Distrito Federal de Brasilia, adjudicada en 2021 hasta 2045.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, destacó que la renovación supone «un acontecimiento de enorme importancia para el sector eléctrico», al reforzar la seguridad jurídica y consolidar un marco regulatorio «estable y previsible». Según Galán, esta previsibilidad aporta confianza para que los inversores internacionales amplíen sus compromisos en Brasil.

El nuevo ciclo inversor casi duplica los 27.500 millones de reales destinados por la compañía entre 2021 y 2025. El objetivo será avanzar en la expansión, modernización y digitalización de las infraestructuras eléctricas, con el foco puesto en mejorar la calidad del suministro, reforzar la eficiencia de la red y atender el crecimiento de la demanda energética.

Redes eléctricas para impulsar industria y empleo

Galán subrayó que la renovación permitirá realizar pedidos de equipos y materiales, lo que contribuirá a dinamizar la industria y el empleo en Brasil en un contexto de fuerte competencia global por la electrificación. «En un mundo en el que la electrificación es esencial para impulsar el desarrollo social y económico, estas infraestructuras de red son absolutamente cruciales», afirmó.

La compañía sostiene que este nuevo plan ayudará a avanzar en la electrificación de la economía brasileña y a fortalecer el desarrollo industrial y social del país. También permitirá incorporar nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, la eficiencia y la atención al cliente.

En los últimos cuatro años, Neoenergia ha sido la empresa privada que más ha invertido en infraestructuras en Brasil, según la Asociación Brasileña de Infraestructuras e Industrias de Base. En 2025, las inversiones totales del grupo en el país alcanzaron los 30.000 millones de reales, incluyendo inversiones orgánicas y la adquisición de participaciones minoritarias en Neoenergia.

Actualmente, Neoenergia es el primer grupo de Brasil en distribución eléctrica, con una población servida de 40 millones de personas. La compañía está presente en 18 estados y en el Distrito Federal, y cuenta con más de 750.000 kilómetros de líneas de distribución, 8.000 kilómetros de líneas de transporte y 4.000 MW de capacidad renovable, principalmente hidroeléctrica.

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Con esta operación, Iberdrola consolida su papel como uno de los grandes inversores en el sector energético brasileño y refuerza su apuesta por las redes eléctricas como pieza clave para acelerar la transición hacia una economía más electrificada, competitiva y sostenible.