Los vinos de Rías Baixas alcanzan la cuarta posición en valor dentro del mercado nacional

Los vinos de Rías Baixas mantienen su buen posicionamiento en el mercado nacional y se consolidan entre las denominaciones de origen más relevantes de España. Así se desprende del informe de la consultora NielsenIQ sobre el mercado español de los vinos de Rías Baixas, presentado este viernes en el Pazo de Mugartegui ante cerca de medio centenar de profesionales del sector.

El estudio, subvencionado por la Diputación de Pontevedra, sitúa a la Denominación de Origen Rías Baixas en el top-ten de los vinos con D.O. más vendidos en España en los canales de hostelería y alimentación. En concreto, ocupa la cuarta posición en valor y la octava en volumen, unos datos que refuerzan la percepción de calidad y diferenciación de estos vinos.

El secretario general del Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas, Ramón Huidobro, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, entre los que se encontraban el presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, y el diputado provincial de Turismo, Recursos Humanos y Servicios Centrales, Jesús Vázquez Almuiña, a quien agradeció la colaboración de la institución provincial.

La Denominación de Origen Rías Baixas se consolida en el top-ten de los vinos con D.O. más vendidos en España / ECG

Huidobro destacó que el sector está realizando «un buen trabajo» y subrayó la labor de las bodegas en la comercialización de sus vinos. «Seguimos teniendo ese liderazgo en nuestro posicionamiento, seguimos creciendo en los mercados, crecemos en volumen, crecemos en valor, crecemos en alimentación y en el canal Horeca», afirmó.

Oportunidades en Madrid, Barcelona y Andalucía

El responsable del Consejo Regulador recordó que el Plan Director 2030 ya marcaba como objetivo crecer en volumen, ventas y valor. Según explicó, los datos presentados confirman esa evolución positiva, aunque todavía existen zonas de España con margen para reforzar la presencia de los vinos de Rías Baixas.

En este sentido, señaló que la denominación está bien posicionada en Galicia y en la zona de Levante, pero ve oportunidades de crecimiento en el área metropolitana de Madrid, el área metropolitana de Barcelona, Andalucía y la cornisa Cantábrica. Huidobro defendió que el consumidor «acepta nuestro precio y acepta nuestra calidad», por lo que apostó por seguir trabajando en la diferenciación y en el desarrollo de productos premium.

El informe de NielsenIQ, presentado por Josu Andrés Pérez y Bernardo Martí, analiza la evolución del mercado entre abril de 2025 y marzo de 2026. Pérez explicó que el consumo de vino en España se ha mantenido estable, mientras que la D.O. Rías Baixas crece tanto en alimentación como en hostelería. «Es un buen momento para que se consuma más en otras regiones de España», apuntó.

En el conjunto del mercado nacional, los vinos con Denominación de Origen redujeron sus ventas un 1,3 % en volumen, hasta los 359 millones de litros, y un 0,5 % en valor, hasta los 2.332 millones de euros. Frente a esa tendencia general, Rías Baixas fue la denominación española que más creció en cuota de valor, al pasar del 4,8 % en marzo de 2025 al 5,3 % en marzo de 2026.

El informe también destaca el peso de los vinos gallegos con D.O., que incrementaron sus ventas un 14,7 % en valor, hasta los 266,2 millones de euros, y un 12,7 % en volumen, hasta los 26,4 millones de litros. Además, el 28,4 % de todas las ventas de vino blanco con D.O. en España procede de marcas gallegas, con Rías Baixas como la denominación de mayor producción, ventas y valor.

En el caso concreto de Rías Baixas, las ventas crecieron un 9,1 % en volumen y un 8,6 % en valor, con un peso destacado del canal de hostelería. Las áreas con mayor venta son el Noroeste de España, el Este, el Noreste, el Sur, el área metropolitana de Madrid y el Norte del país.

Con estos resultados, la D.O. Rías Baixas refuerza su posición como una de las principales referencias del vino blanco con Denominación de Origen en España y consolida una estrategia basada en calidad, origen, valor añadido y diferenciación.