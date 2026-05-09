Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del ObraAparcar en SantiagoOkupación en BertamiránsElena CandiaComisaría de Santiago
instagram

A veciñanza do parque Mondigo contará con descontos en enerxía

A infraestrutura eólica, adquirida pola sociedade RDG, na que a Xunta de Galicia é principal accionista, encabezará un novo modelo de política eólica que busca repercutir no tecido local

Fotografía das obras de construcción do parque de Mondigo, que comezou a operar a finais do 2025.

Fotografía das obras de construcción do parque de Mondigo, que comezou a operar a finais do 2025. / ECG

B. C.

O parque eólico Mondigo, ubicado na Mariña lucense, será o punto de partida para o novo modelo de xestión enerxética impulsado pola Xunta de Galicia.

A sociedade público-privada Recursos de Galicia (RDG), na que a Xunta é accionista maioritario, adquiriu as instalacións o pasado mes de febreiro, nunha operación de compravenda que se pechou por 75 millóns de euros. O anterior propietario do parque era Sinia Renovables, a filial 100% de Banco Sabadell. Con este movemento, RDG suma por primeira vez á súa carteira de proxectos un parque eólico.

Capacidade de produción

Mondigo é un proxecto de nova execución, que comezou a finais de 2025 a producir electricidade. O parque consta de 11 muíños que totalizan 49,5 MW de potencia instalada e está previsto que anualmente xere uns 131 GWh. Grazas a este investimento, nun escenario de bloqueo xudicial do sector, RDG faise así coa metade da renovable instalada en Galicia o ano pasado. A propiedade do parque, á que tamén aspiraba capital foráneo, queda por tanto na comunidade autónoma.

Neste eido, RDG abriu a propiedade do parque eólico aos concellos nos que este se empraza (Ribadeo e Trabada), así como ao de Barreiros, polo que discorre a liña de evacuación das instalacións. No seu conxunto, os concellos poderán incorporar ata un 10% do accionariado da sociedade do parque.

«En Mondigo aplicaremos a nosa política de reversión do beneficio no territorio e nas persoas», afirma o conselleiro delegado de RDG, Emilio Bruquetas. O parque supón unha oportunidade para avanzar no seu plan estratéxico, que busca prover de electricidade competitiva aos galegos e estabilizar os custos para as empresas da comunidade, entre outras misións.

Unha nova política éolica

O parque de Mondigo convértese así no paradigma da nova política eólica de Galicia, asentada sobre catro puntos principais: descontos directos na factura eléctrica para a veciñanza dos parques; democratización dos PPA (acordos de compra de enerxía entre produtores de enerxía renovale e consumidores ou comercializadoras); incorporación do interese local a través do diálogo constante cos veciños e os concellos e da apertura da propiedade dos parques á súa participación directa; e, por último, a repercusión do 100% da enerxía producida en Galicia, no propio territorio galego.

Todas estas novidades foron adiantadas nos últimos meses, pero o vindeiro día 19 de maio explicaranse de forma directa nunha reunión aos alcaldes e empresarios dos municipios onde se asenta o parque eólico Mondigo. Participarán no encontro representantes da Xunta e de RDG.

«En Mondigo aplicaremos a nosa política de reversión do beneficio no territorio e nas persoas»

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzaba a finais de abril que xa se está traballando en activar os descontos que recibirán os fogares máis próximos a Mondigo, englobados baixo o nome ‘Mondigo Beneficia’. Concretamente, uns 500 fogares poderán gozar dun 80% de desconto no seu consumo de electricidade. A veciñanza foi informada mediante o envío dunha carta directa e tamén se habilitou a páxina web rdgmondigo.gal para consultar todos os detalles e tramitar a rebaixa na factura.

Así mesmo, estase a iniciar o deseño dun plan industrial para estender as bonificacións ás empresas locais. «Se queremos que haxa industria nun territorio temos que saber crear as condicións, a industria non chega por casualidade, faino porque hai unha política económica clara», declara Lorenzana.

Sobre Recursos de Galicia

RDG é unha sociedade pioneira en España creada para descarbonizar a economía, reforzar a autonomía enerxética, promover prezos competitivos e impulsar a relación enerxía-industria-sociedade, garantindo beneficios para o territorio e a cidadanía. En síntese, busca un desenvolvemento enerxético equitativo que impulse o progreso de Galicia. Así o di o seu lema: «Os nosos recursos, ao noso servizo».

Trátase dunha compañía representativa da sociedade galega e exemplifica a colaboración entre as esferas pública e privada que preconiza a Comisión Europea. Esta condición robustece a empresa, á vez que lle confire a transversalidade que a converte nun proxecto de país. A Xunta de Galicia é o principal accionista.

A parte privada está integrada actualmente por 32 empresas de toda clase que sosteñen máis de 21.000 empregos directos e achegan anualmente un 14 % do produto interior bruto de Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
  2. O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
  3. Vecinos de San Pedro de Mezonzo plantean contratar seguridad privada ante un piso de prostitución en el edificio
  4. Nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: ¿Por qué se hace en Mallou? ¿En qué fase está? ¿Quién valora los terrenos?
  5. Vecinos de Bertamiráns denuncian la okupación masiva y los problemas de seguridad en un edificio de la Travesía do Pedregal: 'Nadie nos ayuda
  6. Aviso amarillo por tormentas este jueves en Galicia: la AEMET alerta de granizadas y rachas de viento muy fuertes
  7. Muere Elisa Caridad Sucasas, propietaria de una emblemática zapatería del centro de Santiago
  8. Xandre Muíño, el joven que contagia en redes su amor por Carballo: 'Quero que a xente valore o que temos aquí

Sar, una fiesta a la altura de la ACB para el Monbus Obradoiro

Sar, una fiesta a la altura de la ACB para el Monbus Obradoiro

A Silveira de Kiko da Silva, 9 de mayo de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 9 de mayo de 2026

La estación de AVE de Santiago será nodo clave del Corredor Atlántico en 2030: dos millones de gallegos la tendrán a menos de una hora

La estación de AVE de Santiago será nodo clave del Corredor Atlántico en 2030: dos millones de gallegos la tendrán a menos de una hora

Éxitosa ceremonia de entrega de los premios Frei Martín Sarmiento

Éxitosa ceremonia de entrega de los premios Frei Martín Sarmiento

Xunta e Catedral renovan o convenio para a rehabilitación das madeiras

Xunta e Catedral renovan o convenio para a rehabilitación das madeiras

Examen exhaustivo para 365 estudiantes del último curso de Medicina en la USC

Examen exhaustivo para 365 estudiantes del último curso de Medicina en la USC

«No soy suficiente»: la trampa del síndrome del impostor

«No soy suficiente»: la trampa del síndrome del impostor

A veciñanza do parque Mondigo contará con descontos en enerxía

A veciñanza do parque Mondigo contará con descontos en enerxía
Tracking Pixel Contents