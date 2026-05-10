El ecosistema tecnológico gallego consolida su crecimiento con casi 30.000 trabajadores

El hipersector TIC gallego cerró el año 2025 con 29.815 trabajadores, un 2,5 % más que el año anterior, según recoge el estudio Galicia digital. El Hipersector TIC en Galicia, publicado este sábado por el Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), adscrito a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Un informe que constata, además, el crecimiento del número de empresas, del valor añadido bruto del sector, de las exportaciones y de la inversión en innovación.

El incremento del empleo se registró tanto en el sector TIC como en el sector contenidos y medios de información. Actualmente, las actividades TIC cuentan con 23.993 trabajadores, un 2,2 % más que el año anterior, mientras que el sector contenidos alcanza los 5.822 empleados, con un crecimiento del 3,4 %.

El estudio realizado por Osimga destaca especialmente el avance de las actividades vinculadas a tecnologías de la información y servicios informáticos, que fueron las que más empleo generaron en el último ejercicio. Este ámbito sumó más de un millar de trabajadores en un año y acumula un crecimiento de más de 2.000 empleos en los dos últimos ejercicios.

Al cierre de 2024, Galicia contaba con 4.189 compañías vinculadas al hipersector TIC, 91 más que el año anterior. Estas empresas representan el 4,8 % del total estatal y sitúan a Galicia como la quinta comunidad autónoma con mayor número de empresas tecnológicas y de contenidos, solo por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Por provincias, A Coruña concentra casi la mitad de las empresas del hipersector TIC gallego y cerca del 62 % del empleo total del sector, consolidándose junto a Vigo como uno de los principales polos tecnológicos de la comunidad.

En términos económicos, el Valor Añadido Bruto (VAB) del hipersector TIC gallego superó los 2.200 millones de euros tras crecer un 8,2 % en el último año, con un aumento de más de 270 millones de euros. Dentro del sector TIC, el VAB se aproxima a los 2.000 millones de euros, tras aumentar un 9,6 % respecto al ejercicio anterior. Por su parte, el sector contenidos se mantuvo prácticamente estable, con un valor añadido bruto de 284 millones de euros.

Récord de exportaciones

Las exportaciones del hipersector TIC gallego superaron por primera vez los 200 millones de euros en 2024, alcanzando los 207 millones. El subsector TIC incrementó sus exportaciones un 56,3 %, impulsado especialmente por la fabricación de equipos de telecomunicaciones, componentes electrónicos y productos electrónicos de consumo.

En materia de innovación, el gasto del hipersector TIC gallego ascendió en 2024 a más de 193 millones de euros, casi 30 millones más que el año anterior, lo que supone un incremento del 17,5 %. Además, las empresas del sector con sede en Galicia destinaron cerca de 111 millones de euros a actividades de I+D en 2024, 20 millones más que en 2022.

El informe también señala que el hipersector TIC mantiene un peso estable dentro del tejido empresarial gallego, representando el 1,7 % del total de empresas de la comunidad. Además, más de la mitad de las compañías del sector se dedican a actividades de programación y consultoría informática. Porque, en efecto, buena parte de la economía contemporánea consiste en personas arreglando problemas creados por otros programas informáticos.