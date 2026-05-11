Dos grandes compañías europeas planean una inversión de casi 20 millones de euros para almacenar electricidad en O Porriño y O Rosal

Axpo inauguró el pasado jueves el parque fotovoltaico Vilecha en los municipios leoneses de Villadangos del Páramo y Cimanes de Tejar. En una extensión de 310 hectáreas y una potencia total de 200 megavatios (MW), es la instalación más grande de la mayor productora de renovables de Suiza. La producción ronda los 377 gigavatios hora (GWh) anuales, el equivalente al consumo de 100.000 hogares. Entre otros clientes tiene a McDonald's España, con quien firmó un contrato de suministro a largo plazo (PPA por las siglas en inglés de Power Purchase Agreement) a diez años. «El proyecto refleja nuestra ambición de expandir las energías renovables en Europa», avanzó Andy Heiz, director general adjunto de Axpo.

El grupo da otro paso en esa aspirada expansión y desembarca en O Porriño. A través de una de sus filiales en España, Axpo Storage Es 3, ha presentado en la Xunta la documentación para tres sistemas de baterías stand alone con una potencia máxima de 7,2 MW y de acceso de 5 MW cada uno y las correspondientes líneas eléctricas subterráneas para la conexión a un nuevo enchufe que Unión Fenosa Distribución colocará en la subestación de Atios. Suman 12,1 millones de euros de inversión en total.

Mapa de ubicación de Axpo Storage Porriño 1, 2 y 4. / Axpo

«El almacenamiento energético mediante baterías no solo contribuye a la descarbonización y a la integración de energías renovables, sino que también proporciona importantes beneficios socioeconómicos», señala la compañía en la memoria de los proyectos. «La implementación de estas instalaciones favorece la creación de empleo durante la fase de construcción como en la operación y mantenimiento —añade—, además de mejorar la infraestructura eléctrica en zonas rurales y fomentar el desarrollo económico local». Por ahí va el objetivo de los sistemas Axpo Storage Porriño 1, 2 y 4, «aportando estabilidad al sistema eléctrico». Disponen ya de los permisos de acceso y conexión a la red, concedidos por la distribuidora de Naturgy en mayo de 2024. Aunque el Servizo de Xestión Enerxética admitió a trámite los proyectos para lograr la autorización administrativa previa ya en noviembre de 2024, se hicieron tres requerimientos de documentación adicional posteriormente.

Imagen de los contenedores. / Axpo

Axpo detalla que cada sistema lleva seis contenedores de baterías. Renuncia a la solicitud de declaración de utilidad pública porque tiene ya un acuerdo de compra con los propietarios de los terrenos donde se ubicará (Graniblok). Se trata de una parcela de 13.171 metros cuadrados de superficie recuperada de la cantera Vilafría III, caducada en noviembre de 2017 y actualmente en fase de proceso de regularización catastral. Para el centro de Seccionamiento, Control y Medida de Energía anexo «se ha buscado una posición que, cumpliendo todos los condicionantes reglamentarios y medioambientales, facilite la evacuación lo más posible hasta el punto de conexión», consta en el proyecto. El cronograma contempla seis meses de trabajo para tenerlo todo listo tras completar los permisos.

Proyecto en O Rosal

Steag acumula experiencia en ingeniería para más de 100.000 MW de capacidad instalada en varias tecnologías diferentes y gestiona para terceros una cartera de 10.000 MW. Es una de las compañías de referencia del sector energético alemán y otra de las operadoras que extiende sus brazos al resto de Europa. Su filial en España, Sens Ebro, está detrás de otro proyecto de baterías en la ventanilla de la administración autonómica, en este caso en la localidad de O Rosal. La planta tiene 4,5 MW de potencia y una capacidad de almacenamiento de 18 MWh. El presupuesto supera los 6,7 millones de euros.

Mapa de ubicación Ebro Energy O Rosal / Sens Ebro

Bess Ebro Energy O Rosal integra cuatro contenedores de baterías y se conectará a la subestación de O Rosal de Unión Fenosa Distribución. El permiso de acceso está otorgado desde noviembre de 2023. «En una fase inicial el emplazamiento previsto se localizaba en una parcela alternativa dentro del mismo municipio; sin embargo, durante la tramitación se identificaron condicionantes relativos a distancias a receptores sensibles, optimización de accesos y servidumbres y coordinación con el punto de conexión», explica la promotora. La nueva ubicación es una parcela de algo más de 2.700 metros cuadrados de suelo rústico de la que se ocuparán alrededor de 500 metros cuadrados.

El proyecto, según Sens Ebro, «se alinea con los objetivos estratégicos de descarbonización, integración de energías renovables no gestionables y optimización del uso de la infraestructura eléctrica existente, apostando por tecnologías de almacenamiento que contribuyen a mejorar la estabilidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema eléctrico». Y añade: «la actuación se ha concebido desde el máximo respeto al entorno y al medio ambiente natural».

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Durante su participación en unas recientes jornadas organizadas por el Clúster de las Energías Renovables de Galicia (Cluergal), el director xeral de Planificación Enerxética e Minas aseguró que Galicia «está preparada para liderar el despliegue de los proyectos de almacenamiento energético y convertirse en un hub de gestión energética inteligente». Pablo Fernández Vila apuntó que en la actualidad la comunidad acumula 46 expedientes de baterías —tanto el modelo stand alone como en hibridaciones de plantas de generación— en tramitación, que suman 492,75 MW, a los que hay que añadirle otros 3 expedientes (17,75 MW) ya autorizados, solicitudes de avales para 129 proyectos de almacenamiento que suman 2.720 MW más y varios proyectos de centrales de bombeo reversible. «Si queremos avanzar en la descarbonización de nuestra economía, necesitamos incrementar el peso de las renovables en el mix energético y aquí es donde entra en juego el almacenamiento, como la llave maestra que permite que las renovables pasen de ser una fuente variable a ser la base sólida de nuestro sistema eléctrico», aseguró.